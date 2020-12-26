İki hemşirenin Covid-19 testi pozitif çıktı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası az önce yaptığı açıklama ile Devlet Hastanesi’nde çalışan iki hemşirenin pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

“Maalesef üzülerek bildiriyoruz. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde Bugün yapılan test sonucunda yoğun bakım servisinde çalışan iki meslektaşımızın testleri pozitif çıkmıştır. Temaslıları hızlı bir şekilde karantina hotellerine alınmaya başlanmıştır ümidimiz başka arkadaşlarımızın (pozitif) çıkmaması yönünde. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dilerken en erken zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz”.