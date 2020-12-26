Koca: Türkiye’de mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere’nin güneydoğusunda ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğrayan türü ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Türkiye’de Kovid-19’un yeni türüne rastlanmadığını belirten Koca, gerekli incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

“DÜZENLİ İNCELEMELERİMİZ DEVAM EDECEK”

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere’nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek” dedi.

Koca, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere’den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örneklerin referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir.

Virüste mutasyona ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır.”