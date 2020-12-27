Türkiye
Elazığ’da 5,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ’da saat 09:37’de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa, Malatya ve Diyarbakır’da da hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Elazığ Valisi Erkaya Yırık şu an için herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını aktardı.
Dün saat 14:00 sıralarında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, bugün de saat 09:37’de 5,3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. AFAD’ın verilerine göre deprem yerin 15.94 km derinliğinde oldu.