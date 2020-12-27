Türkiye

Elazığ’da 5,3 büyüklüğünde deprem

27 Aralık 2020
elazığ deprem



Elazığ’da saat 09:37’de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa, Malatya ve Diyarbakır’da da hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Elazığ Valisi Erkaya Yırık şu an için herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını aktardı.

Dün saat 14:00 sıralarında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, bugün de saat 09:37’de 5,3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. AFAD’ın verilerine göre deprem yerin 15.94 km derinliğinde oldu.



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27 Aralık 2020


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