Elazığ’da 5,3 büyüklüğünde deprem

Dün saat 14:00 sıralarında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, bugün de saat 09:37’de 5,3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. AFAD’ın verilerine göre deprem yerin 15.94 km derinliğinde oldu.