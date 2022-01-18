İki araç yüz yüze çarpıştı: 1 yaralı

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre bugün saat 16 10 raddelerinde. Gazımağusa – Karpaz anayolu 34- 35 kilometreleri arası Pamuklu köyü önlerinde Bafra’da sakin Karl Owe Peter LJUNHVALL (E-64) yönetimindeki GD 638 plakalı araç ile Gazimağusa’dan Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu yolun sağ tarafına geçmesi neticesinde o esnada Dipkarpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Yeşilköy’de sakin Osman YEŞİLDALLI (E-38) yönetimindeki GF 056 plakalı aracın sağ ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarpması sonucu yaralanma ve hasarla neticelnen bir trafik kazası meydana gelmiştir.

Kaza sonucu GD 638 plakalı araç sürücüsü Karl Owe Peter LJUNHVALL ambulans ile kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip sağ el bileğinde ve kaburgalarında kırık tespit edilerek müşahede altına alınmıştır.