Güney Kıbrıs’ta 2 bin 200 yeni covid-19 vakası 3 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 104 bin 965 test sonucunda 2 bin 200 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 3 can kaybı yaşandı.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 104 bin 965 test sonucunda 2 bin 200 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Rum Sağlık Bakanlığı toplam can kaybının 687’ye yükseldiğini 89’u ağır olmak üzere 257 COVID-19 hastasının tedavilerine devam edildiğini açıkladı.

Hastanelerde durum şöyle: