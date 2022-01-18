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Güney Kıbrıs’ta 2 bin 200 yeni covid-19 vakası 3 can kaybı

18 Ocak 2022
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 104 bin 965 test sonucunda 2 bin 200 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 3 can kaybı yaşandı.










Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 104 bin 965 test sonucunda 2 bin 200 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 3 can kaybı yaşandı.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 104 bin 965 test sonucunda 2 bin 200 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Rum Sağlık Bakanlığı toplam can kaybının 687’ye yükseldiğini 89’u ağır olmak üzere 257 COVID-19 hastasının tedavilerine devam edildiğini açıkladı.




Hastanelerde durum şöyle:



Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(55 hasta)

COVID odası

42

Yoğun bakım ünitesi

13

Lefkoşa

(34 hasta)

COVID odası

26

Yoğun bakım ünitesi

8

Limasol

(54 hasta)

COVID odası

41

Yoğun bakım ünitesi

13

Baf

(28 hasta)

COVID odası

23

Yoğun bakım ünitesi

5

Larnaka

(37 hasta)

COVID odası

29

Yoğun bakım ünitesi

8

Mübarek

(7 hasta)

COVID odası

7

Yoğun Bakım Üniteleri

(42 hasta)

entübe

38

Solunum cihazı hariç

4

 



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18 Ocak 2022


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