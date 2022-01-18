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Güney Kıbrıs’ta 2 bin 200 yeni covid-19 vakası 3 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 104 bin 965 test sonucunda 2 bin 200 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 3 can kaybı yaşandı.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 104 bin 965 test sonucunda 2 bin 200 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Rum Sağlık Bakanlığı toplam can kaybının 687’ye yükseldiğini 89’u ağır olmak üzere 257 COVID-19 hastasının tedavilerine devam edildiğini açıkladı.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(55 hasta)
COVID odası
42
Yoğun bakım ünitesi
13
Lefkoşa
(34 hasta)
COVID odası
26
Yoğun bakım ünitesi
8
Limasol
(54 hasta)
COVID odası
41
Yoğun bakım ünitesi
13
Baf
(28 hasta)
COVID odası
23
Yoğun bakım ünitesi
5
Larnaka
(37 hasta)
COVID odası
29
Yoğun bakım ünitesi
8
Mübarek
(7 hasta)
COVID odası
7
Yoğun Bakım Üniteleri
(42 hasta)
entübe
38
Solunum cihazı hariç
4