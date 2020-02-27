İdlib’de 9 TSK askeri şehit

İdlib’de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 9 asker şehit oldu. Saldırıda bazı askerler de ağır yaralandı.

İdlib kırsalındaki rejim saldırısında 9 asker şehit oldu…

Açıklama Hatay Valisi Rahmi Doğan’dan geldi. Doğan, “İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur” dedi.

Saldırıda bazı askerlerin de ağır yaralandığını söyleyen Doğan, “Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye’ye aldık. Hatay’daki devlet hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun ” diye konuştu.

“KAN İHTİYACI YOK”

Hastanelerdeki yaralılar için herhangi bir kan ihtiyacı olmadığını kaydeden Doğan şöyle devam etti:

“Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum.”