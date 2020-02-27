ManşetTürkiye

İdlib’de şehit sayısı 22’ye yükseldi

28 Şubat 2020

Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada “İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 22’ye yükseldi.” dedi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Alsancak Belediyesi’nden heyecan yaratan proje

Alsancak Belediyesi’nden heyecan yaratan proje

27 Şubat 2020
Photo of Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

27 Şubat 2020
Photo of Lefkoşa’dan verilen posta Dikmen’e 27 günde ulaştı

Lefkoşa’dan verilen posta Dikmen’e 27 günde ulaştı

27 Şubat 2020
Photo of Döviz ezdi geçti

Döviz ezdi geçti

27 Şubat 2020
Photo of CAS çalışanlarına işçi formülü

CAS çalışanlarına işçi formülü

27 Şubat 2020
Photo of “Bet ofiste çalıştım Akacan’dan ödendim”

“Bet ofiste çalıştım Akacan’dan ödendim”

27 Şubat 2020
Photo of Dikkat! Sis var!

Dikkat! Sis var!

26 Şubat 2020
Photo of Türkiye – İran uçuşları durduruldu

Türkiye – İran uçuşları durduruldu

26 Şubat 2020
Photo of Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın Uluçay, Tatar ve Şefik’le görüşecek

Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın Uluçay, Tatar ve Şefik’le görüşecek

26 Şubat 2020
Photo of Türkiye – İran sınırına koronavirüse karşı sahra hastanesi kuruluyor

Türkiye – İran sınırına koronavirüse karşı sahra hastanesi kuruluyor

26 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı