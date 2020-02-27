İdlib’de şehit sayısı 22’ye yükseldi

Hatay Valisi Rahmi Do\u011fan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "\u0130dlib'de rejim kuvvetleri taraf\u0131ndan TSK unsurlar\u0131na y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131da \u015fehit say\u0131s\u0131n\u0131n 22'ye y\u00fckseldi." dedi.\r\n\r\n\r\n\r\nDo\u011fan,\u00a0AFAD\u00a0\u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc binas\u0131nda, \u0130dlib'de\u00a0TSK'ye y\u00f6nelik hava sald\u0131r\u0131s\u0131na ili\u015fkin\u00a0AA\u00a0muhabirine a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Vali Do\u011fan yapt\u0131\u011f\u0131 ikinci a\u00e7\u0131klamada\u00a0"Ne yaz\u0131k ki \u00fcz\u00fclerek ifade etmek istiyorum ki\u00a0\u015fehit\u00a0say\u0131m\u0131z 22'ye y\u00fckselmi\u015ftir." dedi.\r\n\r\nSald\u0131r\u0131n\u0131n rejim g\u00fc\u00e7lerince yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Do\u011fan yapt\u0131\u011f\u0131 ilk a\u00e7\u0131klamada \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"\u0130dlib'de rejim kuvvetleri taraf\u0131ndan TSK unsurlar\u0131 hava sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011fram\u0131\u015ft\u0131r. Bu sald\u0131r\u0131 sonucu 9 Mehmet\u00e7i\u011fimiz \u015fehit olmu\u015ftur. Yaral\u0131lar\u0131m\u0131z, a\u011f\u0131r yaral\u0131lar\u0131m\u0131z var, yaral\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 Cilveg\u00f6z\u00fc S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131'ndan T\u00fcrkiye'ye ald\u0131k. Tedavileri devam ediyor. \u015eehitlerimize Allah'tan rahmet, yaral\u0131lar\u0131m\u0131za acil \u015fifalar diliyorum. Milletimizin ba\u015f\u0131 sa\u011f olsun. Yaral\u0131lar\u0131m\u0131zla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edece\u011fim."\r\n\r\nDo\u011fan, hastanelerde yaral\u0131lar i\u00e7in herhangi bir kan ihtiyac\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayarak, "T\u00fcm tedbirler al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r, t\u00fcm sa\u011fl\u0131k\u00a0personelimiz g\u00f6revi ba\u015f\u0131ndad\u0131r. Yaral\u0131lar\u0131m\u0131za gerekli m\u00fcdahaleler yap\u0131lmaktad\u0131r. Hem\u015fehrilerimden m\u00fcsterih olmalar\u0131n\u0131 bekliyorum ve hastanelerin etraf\u0131nda herhangi bir y\u0131\u011f\u0131lma olmamas\u0131n\u0131 buradan istirham ediyorum." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n