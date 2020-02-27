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İdlib’deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

27 Şubat 2020

Edinilen bilgiye göre, son 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejimin 55 tankı, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmatdeposu ve 7 havan imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca, İdlib’deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.




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