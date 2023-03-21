İbrahim Kavçın: Sigorta Bilgi Merkezi dışındaki rakamlara rağbet etmeyin

İbrahim Kavçın, tüm sigorta şirketlerinin gerek poliçe gerekse hasar bilgilerinin toplandığı bilgi merkezi dışındaki rakamlara rağbet edilmemesini istedi

Sigorta Bilgi Merkezi, son iki gündür sosyal medya ile yazılı ve görsel basında, sigorta şirketlerinin 2023 yılındaki trafik kazalarına yaptığı hasar ödemeleriyle ilgili yaşanan tartışmalara açıklık getirdi.

Merkez Başkanı İbrahim Kavçın, konunun yanlış anlaşılmaması açısından Sigorta Bilgi Merkezi kayıtlarından alınan araçlara ödenen hasar bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“1/1/2023 – 20/3/2023 tarihleri arasında trafik branşında ödenen hasar miktarı 30 milyon 158 bin 067 TL, Kısmi Kasko branşında ödenen hasar miktarı 133 bin 920 TL ve Kasko (Full) araç sigortalarında ödenen hasar miktarı ise 53 milyon 075 bin 398 TL olmak üzere toplam 83 milyon 367 bin 385 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tüm sigorta şirketlerinin gerek poliçe gerekse hasar bilgilerinin toplandığı bilgi merkezi dışındaki rakamlara rağbet edilmemesi önemle rica olunur.”