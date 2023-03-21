Mouse ile aynı döneme ait beş tuşlu cihazda bilgisayara 31 farklı komut girilebiliyor.

1960’ların başından itibaren insan-bilgisayar etkileşimiyle ilgili çalışmalar yapan Engelbart, geliştirdiği mouse’unu 1968’de San Francisco’da düzenlediği bir konferansta tanıtmıştı.

“Tanıtımların Anası” olarak bilinen bu konferansta modern bilgisayar dünyasının temellerini oluşturan pek çok donanım ve yazılım sistemi tanıtılmıştı.

Engelbart’ın fikirleri büyük ilgi görmüştü ancak bnların ana akım haline gelmesi 10 yıldan uzun bir süre aldı.

Engelbart ve ekibindeki kişilerin çoğu 1970’lerin başında Xerox PARC’a katıldı. Ekip burada insan-bilgisayar etkileşimi çalışmalarına devam etti.

Apple’ın kurucularından Steve Jobs, buraya 1979’daki bir ziyaretinde mouse ve GUI konseptlerinin kullanıcı dostu olmasından etkilendi bunları sadeleştirilerek Apple bilgisayarlarında kullanmak istedi.

Xerox’un mouse’u çok pahalıydı (300 dolar), ayrıca sürüklenmesi zordu ve üç tuşluydu.

Jobs ise 15 dolara mal olacak basit, tek tuşlu bir mouse istiyordu.

Apple, 40 bin dolara SRI’dan Engelbart’ın mouse’unun patentini satın aldı ve Jobs, kafasındaki mouse için IDEO tasarım firmasıyla anlaştı.

Apple’ın toplu mouse’u ilk kez 1983’te o döneme göre çok pahalı olan Lisa bilgisayarlarıyla piyasaya çıktı.