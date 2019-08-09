BasketbolSpor

İbo, Milli Takımda

9 Ağustos 2019

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA YER ALACAK: Polonya’da yapılacak olan Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Türkiye takımında sporcumuz İbrahim Yavuz da kadroya çağrıldı

 

Tekerlekli Sandalye Basketbol yaşantısını 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar takımında sürdüren sporcumuz İbrahim Yavuz, Türkiye’nin Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası kadrosuna davet edildi.

28 ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında Polonya da yapılacak olan şampiyona için açıklanan kadroya sporcumuz İbrahim Yavuz da alındı.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Final Üni.-KTSYD işbirliği

9 Ağustos 2019

Cihangir güç depoluyor

9 Ağustos 2019

Ahmet Saygı Halk Evi’ne imzayı attı

9 Ağustos 2019

Hasan Piro kaleci antrenörlüğüne göz kırptı

9 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı