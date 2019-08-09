İbo, Milli Takımda

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA YER ALACAK: Polonya’da yapılacak olan Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Türkiye takımında sporcumuz İbrahim Yavuz da kadroya çağrıldı

Tekerlekli Sandalye Basketbol yaşantısını 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar takımında sürdüren sporcumuz İbrahim Yavuz, Türkiye’nin Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası kadrosuna davet edildi.

28 ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında Polonya da yapılacak olan şampiyona için açıklanan kadroya sporcumuz İbrahim Yavuz da alındı.