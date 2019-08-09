Cihangir güç depoluyor

YABANCILAR DENENİYOR: Gineli forvet oyuncusu Emile O. Damey, Bucak Belediye Oğuzhanspor ile BAL’da şampiyonluk yaşayan Ganalı orta saha oyuncusu Eric Agyei ve Adanaspor’dan Douglas’ı denemekte olan Cihangir teknik heyeti önümüzdeki günlerde yabancılarla ilgili kararını verecek

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’in Lefkoşa bölgesi takımlarından Cihangir’de sezon hazırlıkları Teknik Direktör Hasan Burgaç nezaretinde sürüyor. Hazırlıklarının ilk aşamasını tamamladıklarını belirten Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç, “15 Temmuz’dan beridir çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hazırlık devresinin ilk aşamasını tamamladık ve artık daha çok sürat, çabukluk ve kuvvet çalışmalarına geçeceğiz. Bu süreçte kendimizi daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Haftada iki hazırlık maçı

Antrenmanlara ilaveten hazırlık maçlarına da çok önem verdiklerini söyleyen Hasan Burgaç haftada iki maç yapacaklarını belirtti. Burgaç şunları ifade etti: “Hazırlık devresinin ilk aşamasını tamamladık ve artık daha çok sürat, çabukluk ve kuvvet çalışmalarına geçtik. Bu arada her hafta Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere 2 hazırlık maçı yapacağız. Bugün bir hazırlık maçımız daha olacak.”

“Yerli transferi şimdilik bitirdik”

Takım kaptanı Fırat’ın Yenicami’ye gitmesi yanında geçtiğimiz sezondan sorun yaşanan futbolcular Salih Say ve Ertan Bulut ile de yollarını ayıran Cihangir, Zihni’nin yanı sıra Gençlik Gücü’nden Gökhan Özer, Yenicami’den Behiç Kum, Ozanköy’den serbest transfer hakkı olan kaleci Mehmedemin’i kadrosuna katmıştı.

Yerli transferler konusunda Aytaş şunları söyledi: “Her ne kadar önemli isimler kadromuzdan ayrılsa da Zihni, Gökhan Özer, Behiç Kum ve Mehmedemin gibi kaliteli başka isimleri transfer ettik. Şu an için yerli transferi noktaladık. Ancak hazırlık maçlarında ihtiyaç olursa başka girişimlerimiz tabi ki olacaktır.”

Yabancılarda son karar henüz verilmedi

Yabancı transferlerde denediği bazı isimler olan Cihangir Kulübü henüz son kararını vermiş değil. Demy çalımlara devam ediyor.

Denemek üzere adaya gelen Gineli forvet oyuncusu Emile O. Damey halen çalışmalara devam ediyor. Bucak Belediye Oğuzhanspor ile BAL’da şampiyonluk yaşayan Ganalı orta saha oyuncusu Eric Agyei uzun süredir antrenmanlara çıkıyor. Buna ilaveten Adanaspor’dan Douglas da Cihangir antrenmanlarına katılmış durumda.

Bu isimlerde son kararını vermeyen Cihangir hazırlık maçlarına göre hareket edecek.

Kamp ve turnuva

Birçok kulüp gibi Cihangir de Türkiye’de kamp yapacak olan takımlardan biri. Yurt dışı kamp için 24-30 Ağustos’da İzmit Kartepe’de olacak olan Cihangir kamp dönüşü sonrasında Erülkü Turnuvası’nda yine ev sahipliği yapacak.