Hüseyin Özgürgün’ün istifa dilekçesi Meclis’te okundu

Milletvekilliğinden istifa kararını dün akşam Twitter hesabından duyuran UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na ilettiği talebi, Meclis Genel Kurulu’nda okundu.

İç tüzük gereği Özgürgün’ün istifasının gerçekliği, Meclis Başkanlık Divanı’nda görüşülecek ve Divan kararı Meclis Genel Kurulu’na sevk edilerek oylanacak.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak online oylama için test yapıldı, ardından sunuşlara geçildi.

Genel Kurul’da daha sonra 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin ivediliği oylandı ve kabul edildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin ivediliği oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin yapılması oylandı ve oy birliğiyle onaylandı.

Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısının, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısının ve Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmelerinin yapılması oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

ÖZGÜRGÜN’ÜN MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFASI OKUNDU

Ardından UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün milletvekilliği görevinden çekilmesine ilişkin tezkere okundu.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis İç Tüzüğü’nden milletvekilliğinden çekilmeye ilişkin kuralı okudu.

İlgili iç tüzük kuralı şöyle:

“Bir milletvekili, milletvekilliğinden çekildiğini gerekçeli olarak Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak bildirdiği takdirde, Başkanlık Divanı, çekilme isteminin gerçekliğini saptadıktan sonra istemi Genel Kurul’a sunar.

Genel Kurul milletvekilinin, milletvekilliğinin sona ermesine karar verirse, o milletvekili milletvekilliğinden çekilmiş sayılır ve milletvekilliğinin sona ermesi ile ilgili her türlü hukuki hakkı kazanmış olur.”

2020 MALİ YILI BÜTÇE YASASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME ONAYLANDI

Ardından 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ye ilişkin rapora geçildi.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun’un ilgili komite raporunu okumasının ardından Kararname madde madde görüşülerek oylandı.

Oylamaya 11 kişi katılmadı. Kararname 39 kabul oyuyla onaylandı.

GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2020 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI

Ardından Genel Tarım Sigortası Fonu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine geçildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun’un ilgili komite raporunu okumasının ardından tasarı üzerine görüşmelere geçildi.

Arıklı: HP’yi anlamakta güçlük çekiyorum

Burada ilk sözü Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı. Pandemi sürecinde tarımın öneminin ortaya çıktığını ifade eden Arıklı, Tarım Sigortası Fonunun önemine de değindi, oylarının olumlu olacağını söyledi.

Geçen hafta Türkiye’den gelen bir milletvekiline yakışıksız davranışlarda bulunulduğunu söyleyen Arıklı, bu vekilin birkaç hafta önce Covid-19’a yakalandığını iyileşip geldiğini, geldiğinde bu bilgiyi ilgililere de verdiğini dile getirdi.

Test sonucunun pozitif ağırlıklı çıkmasının ardından vekile olduğunuz yerde kalın dendiğini, ilgili vekile gereken muamelenin yapılmadığını, Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın bu vekili Türkiye’ye götürdüğünü ve orada testinin negatif çıktığını söyledi.

İlgili kişinin 3-4 hastanede test yaptığını ve hepsinin negatif çıktığını söyleyen Arıklı burada konunun milletvekiline muamele olduğunu dile getirdi.

Milletvekilinin pozitif olduğuna yönelik kendisine bilgi verilmeden yarım saat içinde sosyal medyanın konuyla çalkalandığını kaydeden Arıklı “Hani hasta hakları? Hastanın kimliğinin deşifre edilmesi doğru mu?” diye sordu.

Arıklı, en azından bu milletvekilinin aranıp özür dilenmesini beklediğini ancak bunun yapılmadığını kaydetti.

Arıklı, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bu nahoş hadiseyle ilgili bir an önce gereğini yapmasını temenni ettiğini belirtti.

Akıncılar köyüne de değinen Pilli, ihmal nedeniyle köy nüfusunun düştüğünü dile getirerek, karşısında bulunan Rum köylerinin nüfuslarının bu süreçte yükseldiğini kaydetti.

Bölge insanının tek isteğinin bir kapı açılması olduğunu ifade eden Arıklı “Bir kapı açmak bu kadar mı zor, bu insanları daha ne kadar mağdur edeceksiniz” diye sordu.

İstihdamlar konusuna da değinen Arıklı, bu konunun her seçim döneminde kanayan bir yara olduğunu dile getirdi.

Arıklı “Bu geminin batmakta olduğunu ne zaman anlayacağız” diye sordu ve kamu personel sayısıyla ilgili rakamları paylaştı.

Bu gibi istihdamların UBP’nin karakteristik özelliği olduğunu öne süren Arıklı, “Ancak Halkın Partisi’ni anlamakta güçlük çekiyorum” dedi.

Özyğit: “Onun milletvekilliğinin düşürülmemesi hepimizin ayıbıdır”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de konuyla ilgili söz alarak tarımın dört elle sarılmak gereken bir olgu olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin dünyada kendi kendine gıda bakımından yeterli olan birkaç ülkeden dışardan et, saman ithal eden bir ülke haline geldiğini söyleyen Özyiğit, tarıma önem verilmesi gerektiğini anlattı.

Devletin köylüden aldığı ürününün bedelini zamanında ödeyemezken, borçların işletilmeye devam edildiğini kaydeden Özyiğit, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin konuyla ilgili daha detaylı bir konuşma yapacağını ifade etti.

Hüseyin Özgürgün’ün istifasına da değinen Özyiğit, Özgürgün’ün geçen Eylül’den bu yana Meclis’e gelmediği halde vekil maaşı almaya devam ettiğini kaydetti, “Onun milletvekilliğinin düşürülmemesi hepimizin ayıbıdır” dedi.

Geçen haftaki Ankara temaslarını ele alan Özyiğit, Meclis’teki tüm partiler davet edilse buna bir itirazları olmayacağını ancak çatı adayı ve yeni bir hükümet tartışmaları devam ederken belli kişilere davet yapıldığını kaydetti, “Bu müdahale değil de nedir? ” dedi.

Hükümet artık iş yapsın diyen Özyiğit, Doğu Akdeniz’de suların kaynadığına işaret etti, KKTC’nin bu noktada içinde bulunduğu durum hakkında ilgili bakandan bilgi istedi.

Ankara’da Maraş açılımının da ele alındığını ifade eden Özyiğit, bugüne kadar Maraş’ın Türkiye yetkilileri ile elbette görüşüldüğünü ancak bunun Cumhurbaşkanlığı’nda Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarının katılımıyla yapıldığını kaydetti.

Cemal Özyiğit, gelinen noktada Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’in bypass edildiğini ifade etti, “Bu bir uluslararası sorundur, bu konuda birinci derecede yetkili Cumhurbaşkanlığı makamıdır” dedi. “Kapı açılımlarının konuşulacağı yer de orasıdır” diyen Özyiğit, kapı açmanın tek yanlı olamayacağını kaydetti.

“Bu arada partizanca istihdamlar son sürat devam ediyor” diyen Özyiğit, sayıyı artık merak ettiğini söyledi, konuyla ilgili Personel Dairesi’ne başvurup yazılı talepte bulunacağını ifade etti.

Dün bir gazetecinin bu istihdamların iptal edildiğine dair bir paylaşım yaptığını kaydeden Özyiğit, gerçekten böyle bir iptal varsa açıklanmasını istedi.

Özyiğit, dövizin de yükselmesiyle vatandaşın çok zor durumda olduğunu ifade etti, hükümetin bu konuda çalışma yapmasını talep etti.

Özyiğit bir bankanın KKTC Merkez Bankası tarafından yeterince denetlenmediği yönündeki haberlerin gerçekliği hakkında bilgi istedi.

Geçen hafta üç gün şebekelere su verilmediğini ifade eden Özyiğit, tamiratların gerekçe gösterildiğini söyleyerek “Gerçekten öyle mi?” diye sordu.

Özyiğit, bu susuzluğun yerel kaynaklara sahip çıkılmasının önemini de gösterdiğini kaydetti, Su Yasası’nın bir an önce getirilmesini istedi.

Okulların açılmasına kısa bir süre kaldığını anımsatan Özyiğit, gelinen aşamada okulların nasıl açılacağının merak edildiğini dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın öğrencileri ikiye ayırarak bazı çocukların 3 gün bazı çocukların 2 gün okula gideceği bir sistem, Türkiye’nin ise cumartesi gününü de okul haftasına katarak başka bir sistem kurduğunu anlatan Özyiğit, her ne yapılacaksa bunun bu hafta kararlaştırılması gerektiğini söyledi.

Ülkenin pandemiyle 1 Temmuz’dan itibaren tanışmaya başladığını dile getiren Özyiğit, ülkelerin DSÖ verilerine göre sınıflandırılmadığını, bu nedenle durumun daha da tehlikeli hale gediğini söyledi.

Test sonucu çıkana kadar evde beklemesi gerekenlerin çarşı pazar gezdiğini söyleyen Özyiğit, bunun tüm toplumu tehdit ettiğini kaydetti.

Özyiğit, sanki durum eşitlenmek istenirmiş gibi İngiltere’nin de B kategorisine alındığını ifade ederek, bunun hangi veriye göre yapıldığını sordu, ilgili bilim kurulunun buna olumlu oy verip vermediğini sordu.

İngiltere’nin B kategorisine alınmasının pandemide patlama yaşanmasına neden olacağını dile getiren Özyiğit, pandemi hastanesi için yeni bina yapılmasına gerek olmadığını kaydetti, gerekli adımların bir an önce atılmasını istedi.