Ömer Çelik’ten AB’ye Yunanistan çağrısı

AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik, Do\u011fu Akdeniz'deki gerilime ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ""Avrupa Birli\u011fi, Yunanistan\u2019\u0131n t\u00fcm Avrupa\u2019y\u0131 Yunan tiyatrosuna \u00e7evirmesine izin vermemelidir" dedi.\r\n\r\n\r\nAK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik, Do\u011fu Akdeniz'deki gerilime ili\u015fkin bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\nTwitter hesab\u0131ndan bir payla\u015f\u0131m yapan \u00c7elik, Yunanistan'\u0131n Avrupa Birli\u011fini toplant\u0131ya \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatt\u0131.\r\n\r\n"Avrupa Birli\u011fi, Yunanistan\u2019\u0131n t\u00fcm Avrupa\u2019y\u0131 \u201cYunan tiyatrosu\u201dna \u00e7evirmesine izin vermemelidir" ifadelerini kullanan \u00c7elik, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n talimatlar\u0131 do\u011frultusunda diplomasiye alan a\u00e7mak i\u00e7in ciddi ad\u0131mlar att\u0131k. T\u00fcrkiye, bar\u0131\u015f\u00e7\u0131l tutumunu ortaya koydu; diplomasiye \u015fans tan\u0131d\u0131 ve diyalog kanallar\u0131n\u0131n canland\u0131r\u0131lmas\u0131na d\u00f6n\u00fck bir iyi niyetli ad\u0131mlar att\u0131."\r\n\r\n