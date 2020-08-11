Türkiye

Ömer Çelik’ten AB’ye Yunanistan çağrısı

11 Ağustos 2020
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “”Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemelidir” dedi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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