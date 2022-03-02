Hüseyin Amcaoğlu: Gönyeli Belediyesi mevcut kimliğini korumalıdır, koruyacaktır

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Kıbrıs Objektif Web TV’de Ahmet Özsoy ile Objektif Söyleşiler’in konuğu oldu.

Başbakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalara değinen Hüseyin Amcaoğlu, Kıbrıslı Türk hellim üreticilerinin Avrupa Birliği üzerinden dünyaya hellim ihracatı yapabilmesi için yaptıkları girişimleri ve resmi görüşmeleri açıkladı.

Hükümetin KIBTEK ve Sosyal sigortalar konusundaki hedeflerini ve iki kurumun da güçlü yapı ile ayakta durabilmesi için bu ay içerisinde ciddi çalışmalar yaparak adımlar atacaklarını anlatan Hüseyin Amcaoğlu, herkesin merakla beklediği yerel yönetimler reformu konusunda da soruları yanıtladı.

Başbakanın belediye sayıları 12’ye düşecek açıklaması

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı Belediyelerin sayısının 28’den 12’ye düşmeli açıklamaları ve Yerel Yönetimler Reformu konusunda yorum yapan Amcaoğlu şöyle konuştu:

“Yerel Yönetimler Reformu konusunda 2006 yılında o dönemin CTP’li İçişleri Bakanı Sn.Özkan Murat ile birlikte çalıştık. Bizzat bu çalışmanın içerisinde olan biriydim. Yıllarca Yerel Yönetimler biriminde çalıştım ve bu çalışmaları da Sn.Özkan Murat ile çok iyi uyum içerisinde yürüterek o dönem başlattık.

Belediyelere birçok açılım yapılmıştı o dönemler. Annan Planı sonrası ülkede ekonomik olarak da bir rahatlık vardı ve gelirler de yüksekti o zamanlar Devlette sıkıntı yoktu bugünlerde olduğu gibi.

Sn.Özkan Murat döneminde yapılan birçok iş oldu Belediyeler Reformu ile ilgili ancak Belediyelerin birleştirilmesi başarılamadı.

O zamanlarda yapılan çalışmalarda sayı hiçbir zaman 15’i geçmedi. Belediye sayıları 12 oldu 15 oldu hatta Dünya Bankası uzmanları 6 ilçe 5 belediye görüşü de sundu.

Şimdi Sn.Başbakan Faiz Sucuoğlu bu reform kapsamında belediyelerin birleştirilmesi konusunda kararlıdır.”

“Çalışmalar muhalefetle konsensus içinde yapılmalı”

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, belediye sayılarının azalması çalışmalarındaki fikrini de açıkça belirtti.

Amcaoğlu, “Belediyelerin birleştirilmesi, sayının azaltılması ve bu çalışmaların yapılması muhalefetle anlaşarak olmalıdır. Zaten Meclis’teki komitelerde UBP-CTP vekilleri olacak ve önce oradan geçecek bu çalışma yasallaşmadan.

Ama hazırlıkları da yapılırken bir konsensüs olmalı ve ülke gerçekleri ile belediyelerin içinde bulundukları durum masaya konmalı. Bazı belediyeler Devlet katkısı ve gelirleri ile personelini ödeyemeyecek durumdadır. En yakın örnek Erenköy Belediyesi’ni verebiliriz. Anahtarı teslim etme noktasına gelinmişti. Bundan sonra da bu tip sıkıntılar yaşanabilir bazı belediyelerde.

Bunu için Haziran 2022’de yapılacak seçime ya bu reform yapılarak girilecek ya da mevcut şekilde bu düzen devam edilecek” dedi.

“Gönyeli Belediyesi mevcut kimliğini korumalıdır ve koruyacaktır”

“Şahsi fikrim, Hüseyin Amcaoğlu olarak Gönyeli Belediyesinin mevcut nüfus yapısı ile ekonomik hayatı ile kendinden daha büyük bir belediye ile birleştirilmesinin uygun olmadığı düşüncesindeyim. Açık ve net bunu söyleyebilirim Gönyeli Belediyesi var olmalı.

Gönyeli Belediyesi’nini mevcut kimliğini muhafaza etmesi gerekir diye düşünürüm. Ayrıca burada yapılacak olan belediyelerin kapatılması değil birleştirilmesidir söz konusu olan.

Ve şahsi fikrim de Gönyeli Belediyesi’nin mevcut kimliğini koruması yönündedir ve koruyacaktır da. Bu çalışmalar içerisinde göreceksiniz Gönyeli Belediyesi mevcut kimliğini koruyacaktır.”

Kaynak: Kıbrıs Objektif