UKÜ Uluslararası 2022 Futsal Kupası Pakistan ve Sierra Leone arasında oynan maçla başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uluslararası 2022 Futsal Kupası, CIU Arena Spor Kompleksi’nde dün akşam gerçekleştirilen açılış maçı ile başladı.

UKÜ Spor İşleri Müdürlüğü ve Uluslararası Merkez tarafından organize edilen turnuvada KKTC’nin yanı sıra Türkiye, Sierra Leone, Ürdün, Pakistan, Nijerya, İran, Kamerun, Zimbabve, Zambiya, Yemen, Somali, Sudan, Filistin, Gana ve Liberya gibi ülkelerden toplam 18 takım kıyasıya yarışacak.

Turnuva açılışında konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri böylesi büyük bir organizasyonun üniversite bünyesinde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkı koyanlara teşekkür etti.

Konuşmasında sporun birleştirici, sosyalleşmeye katkı sağlayan, takım ruhunu geliştiren bir yapısı olduğunu belirterek, üniversite olarak böylesi oluşumlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Prof. Dr. Nadiri, bu tür turnuvaların sürekli olarak düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapacaklarını dile getirerek, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin açılış konuşmasının ardından UKÜ Uluslararası Merkez’den Badria Gibril Sesay’ın müzik dinletisi ve dans grupları tarafından gerçekleştirilen dans gösterisi geceye renk kattı.

Tüm maçların üniversite resmi YouTube kanalından canlı olarak da yayınlanacak olan turnuvada ilk maç Rektör Halil Nadiri’nin başlama vuruşunu ile Pakistan ve Sierra Leone arasında gerçekleşti.