Turunç Avrupa Şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak

KKTC Milli Boksörü Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç, Mayıs ayında Avrupa Şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak.

Dev organizasyonun tarihinin belirlenmesinden sonra çalışmalarını sıklaştıran Metin Turunç, elde ettiği başarılara bir yenisini daha eklemek istiyor. Pazartesi gününü çift idmanla geçiren milli sporcu Turunç ve antrenörü Dindar Gölçek, Pazartesi akşamı yaptıkları idman sonrasında açıklamalarda bulundu.

“Yeni başarılar hedefliyorum”

Milli Boksör Turunç, 13 Mayıs tarihinde İstanbul’da yapacağı zorlu müsabaka öncesinde yaptığı açıklamada, Mayıs ayında Avrupa Şampiyonluk Kemer müsabakası için davet aldıklarını ve organizasyonun geçmiş maçlara göre çok üst düzey olduğunu söyledi.

Canlı yayınlanacak

Maçın 7000 kişilik statta olacağını ve birçok kanaldan canlı yayınlanacağını ifade eden Turunç, bu dev organizasyondan da yine anlının akı ile başarı ile döneceğini söyledi. Avrupa Şampiyonluk Kemeri’nin ülkeye geleceğine olan inancını belirten Turunç, antrenörünün yaptığı planlama doğrultusunda Mayıs ayında ki müsabaka için yoğun çalışma temposuna başladıklarını ifade etti.