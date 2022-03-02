ABD Başkanı Biden Kongre’de konuştu: Rus uçaklarına sahamızı kapatıyoruz

ABD Ba\u015fkan\u0131 Joe Biden, ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 d\u00f6neminde ilk kez Kongre ortak oturumunda "Birli\u011fin Durumu" konu\u015fmas\u0131n\u0131 yapt\u0131. Putin'e ciddi bedeller \u00f6deteceklerini s\u00f6yleyen Biden,\u00a0Rusya'n\u0131n Ukrayna'ya askeri sald\u0131r\u0131s\u0131 nedeniyle ABD'nin hava sahas\u0131n\u0131 t\u00fcm Rus u\u00e7aklar\u0131na kapatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\r\nBiden, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birli\u011fin Durumu" konu\u015fmas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n"RUS U\u00c7AKLARINA HAVA SAHAMIZI KAPATIYORUZ"\r\n\r\n\u200b\u200b\u200b\u200b\u200b\u200b\u200bUygulad\u0131klar\u0131 yapt\u0131r\u0131mlar kar\u015f\u0131s\u0131nda Rus rublesinin \u015fu ana kadar y\u00fczde 30 de\u011fer kaybetti\u011fine i\u015faret eden Biden, "Bu gece Amerikan hava sahas\u0131n\u0131 t\u00fcm Rus u\u00e7u\u015flar\u0131na kapatarak Avrupal\u0131 ortaklar\u0131m\u0131za kat\u0131l\u0131yoruz. Bu da Rusya'y\u0131 daha \u00e7ok izole edip, ekonomisinde daha \u00e7ok bask\u0131 olu\u015fturacakt\u0131r" dedi.\r\nZELENSK\u0130 VE UKRAYNALILAR D\u00dcNYAYA \u0130LHAM OLDU"\r\nBiden'\u0131n konu\u015fmas\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131;\r\n"6 g\u00fcn \u00f6nce Rusya Putin \u00f6zg\u00fcr d\u00fcnyay\u0131 temellerinden sarsmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Ukrayna'ya girebilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc ama bir direni\u015fle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Ba\u015fkan Zelenski ve Ukraynal\u0131lar cesaretle d\u00fcnyaya ilham oldular"\r\n"PUT\u0130N B\u00dcY\u00dcK BEDELLER \u00d6DEYECEK"\r\n\r\n"Putin \u015fu anda b\u00fct\u00fcn d\u00fcnyadan izole edildi.\u00d6zg\u00fcr d\u00fcnya Putin'i hesaba \u00e7ekiyor. 650 milyar dolarl\u0131k sava\u015f fonu kullan\u0131\u015fs\u0131z hale geliyor. Rusya\u2019n\u0131n teknolojiye ula\u015f\u0131m\u0131n\u0131 engelleyerek ekonomosini ve askeri g\u00fcc\u00fcn\u00fc zay\u0131flataca\u011f\u0131z. Putin sava\u015f alan\u0131nda kazan\u0131mlar elde etmi\u015f olabilir ama uzun vadede b\u00fcy\u00fck bir bedel \u00f6deyecek"\r\n\r\n"Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131 Rus oligarklar\u0131n su\u00e7lar\u0131n\u0131n izini s\u00fcrmek i\u00e7in bir g\u00f6rev g\u00fcc\u00fc topluyor. Avrupal\u0131 m\u00fcttefiklerimizle birlikte yatlar\u0131n\u0131, l\u00fcks dairelerini ve \u00f6zel jetlerini bulup el koyaca\u011f\u0131z"\r\n\r\n"PUT\u0130N YANILDI. B\u0130Z HAZIRLIKLIYDIK"\r\n\r\nPutin'in Ukrayna'ya sava\u015f\u0131n\u0131 "\u00f6nceden tasarlanm\u0131\u015f" ve "gerek\u00e7esiz" olarak nitelendiren Biden, "Putin diplomasi \u00e7abalar\u0131n\u0131 reddetti. Bat\u0131 ve NATO'nun yan\u0131t vermeyece\u011fini ve bizi \u00fclke i\u00e7inde b\u00f6lebilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc. Putin yan\u0131ld\u0131. Biz haz\u0131rl\u0131kl\u0131yd\u0131k." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n