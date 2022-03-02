ABD Başkanı Biden Kongre’de konuştu: Rus uçaklarına sahamızı kapatıyoruz

Biden, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi ve Senato’nun ortak oturumunda ilk kez “Birliğin Durumu” konuşmasını yaptı.

“RUS UÇAKLARINA HAVA SAHAMIZI KAPATIYORUZ”

​​​​​​​Uyguladıkları yaptırımlar karşısında Rus rublesinin şu ana kadar yüzde 30 değer kaybettiğine işaret eden Biden, “Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya’yı daha çok izole edip, ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır” dedi.



ZELENSKİ VE UKRAYNALILAR DÜNYAYA İLHAM OLDU”

Biden’ın konuşmasından satır başları;

“6 gün önce Rusya Putin özgür dünyayı temellerinden sarsmaya çalıştı. Ukrayna’ya girebileceğini düşündü ama bir direnişle karşılaştı. Başkan Zelenski ve Ukraynalılar cesaretle dünyaya ilham oldular”

“PUTİN BÜYÜK BEDELLER ÖDEYECEK”

“Putin şu anda bütün dünyadan izole edildi.Özgür dünya Putin’i hesaba çekiyor. 650 milyar dolarlık savaş fonu kullanışsız hale geliyor. Rusya’nın teknolojiye ulaşımını engelleyerek ekonomosini ve askeri gücünü zayıflatacağız. Putin savaş alanında kazanımlar elde etmiş olabilir ama uzun vadede büyük bir bedel ödeyecek”

“Adalet Bakanlığı Rus oligarkların suçlarının izini sürmek için bir görev gücü topluyor. Avrupalı müttefiklerimizle birlikte yatlarını, lüks dairelerini ve özel jetlerini bulup el koyacağız”

“PUTİN YANILDI. BİZ HAZIRLIKLIYDIK”

Putin’in Ukrayna’ya savaşını “önceden tasarlanmış” ve “gerekçesiz” olarak nitelendiren Biden, “Putin diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO’nun yanıt vermeyeceğini ve bizi ülke içinde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırlıklıydık.” diye konuştu.