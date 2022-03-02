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ABD Başkanı Biden Kongre’de konuştu: Rus uçaklarına sahamızı kapatıyoruz

2 Mart 2022
ABD Başkanı Biden Kongre'de konuştu: Rus uçaklarına sahamızı kapatıyoruz







ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığı döneminde ilk kez Kongre ortak oturumunda “Birliğin Durumu” konuşmasını yaptı. Putin’e ciddi bedeller ödeteceklerini söyleyen Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri saldırısı nedeniyle ABD’nin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattığını duyurdu.



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2 Mart 2022


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