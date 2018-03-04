Hububat alanlarında 51 hastalık ve 28 zararlı böcek tespit edildi

Tarım Dairesi son 4 yılda yapılan çalışmalar neticesinde hububat alanlarında 51 hastalık ve 28 zararlı böcek türünün tespit edildiğini açıkladı.

Kuru tarım alanlarında hastalık ve zararlılarla ilgili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde, Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana, Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun’un katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda, ülkede tahıl alanlarında son dönemlerde sorun olan hastalıklar ve zararlılar Bakanlık uzmanlarıyla son 4 yıldır birlikte çalışmalar yürüten Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü uzmanı Dr. Hakan Hekimhan ile sonuna gelinen projenin sonuçları tartışıldı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, üst üste sürekli ekimi yapılmasından dolayı arpa üretiminde sorun oluşturan hastalık ve zararlıların yoğunluğu ve etkisinin arttığı kaydedilerek, bu hastalık ve zararlıların verim ve kaliteyi, kurağa ve stres koşullarına dayanıklılığı düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığımız uzman personeli ile konusunda uzman hocamızın geçtiğimiz 4 yıllık dönemde yürütülen çalışmalar neticesinde hububat alanlarında 51 hastalık ile 28 zararlı böcek türü tespit edilmiştir.

Kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıklarından Fusarium ve Cochliobolus, yeşil aksam hastalıklarından külleme (Blumeria spp.) yaprak leke hastalıkları (Pyrenophora teres, Bipolaris sorokiniana, Rhinchosporium secalis) ve başak hastalıklarından rastık (Ustilago spp.) hastalıkları öne çıktığı tespit edilmiştir.

Ayrıca bazı virüs hastalıkları da tespit edilmiş olup zararları önemsiz düzeyde olduğu saptanmıştır.

Zararlı böceklerden ise ekin güvesi (S. temperatella) ve hesse sineği (M. destructor) tespit edilmiştir. Bunlar ana zararlı durumunda olup önemli ekonomik zararlara neden olduğu bilinmektedir.

Yetiştirilen çeşitlere, iklim şartlarına ve kültürel işlemlere göre yoğunlukları ve etkileri değişmektedir. Ülkemizde bu hastalıklar ve zararlılar ile mücadele yapıldığı takdirde % 25 ile % 85 arasında verim artışları sağlandığı, yapılan çalışmalarla ortaya çıkmıştır.

2017-2018 üretim yılında kışın ılık geçmesi nedeni ile erken başlayan yaprak leke hastalıklarına karşı da mümkün olduğunca erken dönemde uygun bir yeşil aksam ilacı ile ilaçlama yapılmadır. İlaçlamalar kardeşlenme sonu sapa kalkma döneminde, uygun dozda ve serin saatlerde yapılmalıdır. Gerekirse ikinci ilaçlama da yapılmalıdır. Başak çıkarma dönemine kadar yeşil aksam ilaçlamaları yapılabilmektedir.”

Tarım Dairesi açıklamasında kullanılacak ilaç konusunda Tarım Dairesinde görevli uzmanlardan bilgi edinilebileceği de kaydedildi.