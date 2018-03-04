Ataoğlu: Almanya KKTC için de önemli

Kuzey Kıbrıs, dünyanın en büyük turizm fuarı konumunda olan International Tourism Bourse 2018’de (ITB), Turizm ve Çevre Bakanlığı çatısı altında tanıtılıyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 7- 11 Mart tarihleri arasında 52’ncisi gerçekleştirilecek ITB Berlin 2018 Fuarı’nda yerli ve yabancı turizmcilerle temasta bulunacak.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dünya turizmi için belirleyici öneme sahip olan ve sezonun nasıl geçeceğinin en büyük sinyallerinin alındığı fuara, Kuzey Kıbrıs turizm sektörü de büyük önem veriyor.

Fuarda Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından organize edilen 130 metrekareden büyük bir alanda temsil edilecek olan Kuzey Kıbrıs, bu yıl da Almanya pazarından umutlu. Gelen erken rezervasyon verileri de bu beklentiyi doğruluyor.

Açılışını Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yapacağı Kuzey Kıbrıs standında Ataoğlu, fuar süresince turizm profesyonelleriyle temasta bulunacak. Ataoğlu ayrıca yerli ve yabancı basın mensuplarıyla da bir araya gelecek.

Dünyanın sayılı turizm fuarlarının başında gelen ITB Berlin’de katılımcıların ilgisini Kuzey Kıbrıs standında tutmak amacıyla pek çok aktivite hazırlandı. ITB Berlin’de deniz-güneş-kum konsepti yanısıra, ülkenin eko, sağlık ve spor gibi farklı yönleri de tanıtılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da görsel öğelerin anlatımından yararlanılacak Kuzey Kıbrıs standında, turizm taleplerindeki değişim de göz önünde bulundurularak, kitle turizminin yanı sıra, alternatif turizmle ilgili tanıtımlar da artırıldı.

ITB Berlin’in dünyanın turizm borsası olduğunu ifade eden Ataoğlu, geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs standının Avrupa stantları arasında ilk 10 ülke arasında yer aldığını hatırlatarak, Kuzey Kıbrıs’ın ITB Berlin’de her yıl daha güçlü bir biçimde temsil edildiğini söyledi.

Avrupa seyahat pazarında büyük bir potansiyeli bulunan Almanya’nın, KKTC için de önemli olduğunun altını çizen Ataoğlu, Alman turistlerin ziyaretçi sayısı ve turizm geliri sırasında ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

2016 yılında 48 bin 375 kişi olan Alman turist sayısının, tanıtım ve pazarlama çalışmaları sonucunda 2017 yılında yüzde 17.7’lik artışla 57 bin rakamına yükseldiğini açıklayan Ataoğlu, bu yıl da Alman turist sayısında ciddi artış beklediklerini vurguladı.

Ataoğlu, “2018 yılında Almanya’da 2 fuara katıldık, ITB Almanya’da katıldığımız 3. fuar olacak. Katıldığımız fuarlarda Kuzey Kıbrıs’a dikkat çeken bir ilgi var. Kuzey Kıbrıs bu sene Almanya pazarında ciddi bir çıkış yapacak. Bakanlık olarak sektörümüzle birlikte bu ilgiyi daha da yukarıya taşımak istiyoruz” dedi.