Hubble, Samanyolu’nun kalbindeki küresel yıldız kümesini görüntüledi

Yıllardır çalışmayı sürdüren ve uzay heveslilerine pek çok sıradışı görüntü sunan Hubble Uzay Teleskobu, Palomar 6 adlı küresel yıldız kümesini görüntüledi.

Avrupa Uzay Ajansı’nın 20 Eylül’de paylaştığı fotoğraftaki ışıltılı yıldızlar, Samanyolu Galaksisi’nin merkezine epey yakın.

Samanyolu’nun bu bölgesinde yıldızlararası gaz ve toz, yıldızların yaydığı ışığı emerek gözlemleri epey zorlaştırıyor.

Zira bu olay bazı ışık dalga boylarını diğerlerinden daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla gökyüzündeki nesnelerin renkleri, gerçekte olduğundan daha da kırmızı gözüküyor. Gökbilimciler bu olaya kızarma (reddening) diyor.

ESO 520-21 adıyla da bilinen söz konusu küresel yıldız kümesi, Yılancı takımyıldızında (Ophiuchus) yer alıyor.

Kütleçekimsel olarak yaklaşık 100 ila 200 ışık yılı boyunca tek bir yapıya bağlı çok eski yıldızlardan oluşan sisteme küresel yıldız kümesi deniyor. Yüz binlerce yıldız içeren bu sistemler, evrenin en eski nesneleri arasında sayılıyor ve her galakside olduğu düşünülüyor.