Fransız astronottan göz kamaştırıcı aurora fotoğrafı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) nisandan beri çalışmalarını sürdüren astronot Thomas Pesquet, bir yandan da paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini büyülüyor.

Avrupa Uzay Ajansı astronotu Pesquet, ağustosta çektiği aurora diye bilinen kutup ışıklarının görüntüsünü 24 Eylül’de Twitter’dan paylaştı.

Pesquet, çok parlak olduğu için aurorayı “özel” diye niteledi. Parlaklığın sebebiyse dolunay. Zira Fransız astronot, dolunayın dünyanın gece tarafını güneş gibi aydınlattığını söyledi.

Aurora, Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların Dünya’nın kutuplarındaki manyetik alana çarpmasıyla ortaya çıkıyor.

Pesque 14 Eylül’de de aurorayı kaydettiği videoyu paylaşmıştı.

Dünya’ya kasımda dönmesi beklenen Astronot Pesque üç ay önceyse yörüngeden çektiği fotoğrafla UUİ’nin ne kadar hızlı uçtuğunu ortaya koymuştu.

İstasyon, Dünya’nın yörüngesinde son derece hızlı dönüyor. Bu hız saatte yaklaşık 28 bin 800 kilometreye denk geliyor.

Pesquet istasyonun hızının, ses hızının yaklaşık 25 katına, bir Formula 1 otomobilinin hızının da yaklaşık 70 katına ulaşabildiğini aktarıyor.