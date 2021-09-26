Kör noktadan gelen devasa asteroit kimse göremeden Dünya’nın yakınından geçti

Dünya’nın yakınından geçen ve kimsenin görmediği asteroit ancak geçişinden bir gün sonra fark edildi.

2021 SG adlı asteroit 16 Eylül’de Dünya’nın 246 bin kilometre yakınından geçti.

NASA’dan yapılan açıklamaya göre asteroit, Güneş yönünden geldiği için yaklaşırken görülemedi.

Gökbilimciler, asteroidi ancak bir gün sonra 17 Eylül’de, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Palomar Rasathanesi’nde bulunan teleskoplarla tespit edebildi.

NASA Güneş Sistemi Elçisi Eddie Irizarry, asteroidin 2013’de Rusya’nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki asteroitten yaklaşık 4 kat daha büyük olduğunu belirtti. Uzmanlara göre 2021 SG’nin çapı tahmini olarak 42-94 metre arasında. Ortalama ölçümlerdeyse asteroidin çapının 68 metre olduğu ifade edildi.

Çelyabinsk’e düşen asteroidin yarattığı şok dalgaları nedeniyle en az bin 500 kişi yaralanmış, 300 milyon lirayı aşan maddi hasar oluşmuştu. Bu asteroit de benzer şekilde Güneş yönünden geldiği için bilim insanları tarafından tespit edilememişti.

Öte yandan gökbilimciler, bu durumun ileride benzer sorunlar yaratmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

NASA, 2026’da NEO Surveyor adlı bir uzay gemisini Dünya’yla Güneş arasındaki kör noktaya göndererek, Dünya’dan görülemeyen nesnelerin tespit edilmesini sağlamayı planlıyor.