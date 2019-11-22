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Huawei için Microsoft müjdesi! Yüzler güldü

22 Kasım 2019

Huawei ile iş yapmak isteyen şirketlerin yaptığı lisans başvuruları sonuçlanmaya başladı. ABD Ticaret Bakanlığı, başvuruda bulunan 300’e yakın şirketin önemli bir kısmına gereken lisansı verdiğini duyurdu. Bu şirketlerden biri de Microsoft. Microsoft Huawei ilişkisi yeniden canlanıyor.

Microsoft yaptığı açıklama ile ABD hükümetinden gerekli lisansı aldığını duyurdu. Microsoft Huawei ilişkisi doğrultusunda, ABD’li şirket Huawei’ye yazılım ihraç edebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft cephesi, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“20 Kasım’da, Microsoft, Huawei’ye yazılım ihraç etmek adına ABD Ticaret Bakanlığı’ndan lisans talebinde bulundu. Bakanlık tarafından bu talebe olumlu karşılık verilmesini takdir ediyoruz”

Donald Trump yönetimi bu hafta içinde yaptığı açıklamada, bazı tedarikçilere lisansların verileceği açıklanmıştı. Başta da söylediğimiz gibi 300’e yakın lisans talebinden yaklaşık yarısı için onay çıkmış durumda.

Şimdilik Microsoft dışında hangi şirketlerin bu lisansı aldığı belli değil. Microsoft da lisansı aldığına dair açıklamanın dışında bir şey söylemekten kaçındı. Aynı şekilde Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Ancak ortada tahminler yok değil.

Wedbush Securities analistlerinden Dan Ives, Microsoft’un bu lisans ile Huawei’ye Windows işletim sistemi ihraç edebileceğini söyledi.



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