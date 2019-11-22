Huawei için Microsoft müjdesi! Yüzler güldü

Huawei ile i\u015f yapmak isteyen \u015firketlerin yapt\u0131\u011f\u0131 lisans ba\u015fvurular\u0131 sonu\u00e7lanmaya ba\u015flad\u0131. ABD Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131, ba\u015fvuruda bulunan 300\u2019e yak\u0131n \u015firketin \u00f6nemli bir k\u0131sm\u0131na gereken lisans\u0131 verdi\u011fini duyurdu. Bu \u015firketlerden biri de Microsoft.\u00a0Microsoft Huawei\u00a0ili\u015fkisi yeniden canlan\u0131yor.\r\n\r\n\r\nMicrosoft\u00a0yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama ile ABD h\u00fck\u00fcmetinden gerekli lisans\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\u00a0Microsoft Huawei\u00a0ili\u015fkisi do\u011frultusunda, ABD\u2019li \u015firket Huawei\u2019ye yaz\u0131l\u0131m ihra\u00e7 edebilecek.\r\n\r\nKonuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapan\u00a0Microsoft\u00a0cephesi, a\u00e7\u0131klamas\u0131nda \u015fu s\u00f6zlere yer verdi:\r\n\r\n\u201c20 Kas\u0131m\u2019da,\u00a0Microsoft,\u00a0Huawei\u2019ye yaz\u0131l\u0131m ihra\u00e7 etmek ad\u0131na ABD Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019ndan lisans talebinde bulundu. Bakanl\u0131k taraf\u0131ndan bu talebe olumlu kar\u015f\u0131l\u0131k verilmesini takdir ediyoruz\u201d\r\n\r\nDonald Trump y\u00f6netimi bu hafta i\u00e7inde yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, baz\u0131 tedarik\u00e7ilere lisanslar\u0131n verilece\u011fi a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131. Ba\u015fta da s\u00f6yledi\u011fimiz gibi 300\u2019e yak\u0131n lisans talebinden yakla\u015f\u0131k yar\u0131s\u0131 i\u00e7in onay \u00e7\u0131km\u0131\u015f durumda.\r\n\r\n\u015eimdilik\u00a0Microsoft\u00a0d\u0131\u015f\u0131nda hangi \u015firketlerin bu lisans\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 belli de\u011fil. Microsoft da lisans\u0131 ald\u0131\u011f\u0131na dair a\u00e7\u0131klaman\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda bir \u015fey s\u00f6ylemekten ka\u00e7\u0131nd\u0131. Ayn\u0131 \u015fekilde Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131 da konuyla ilgili bir a\u00e7\u0131klama yapmad\u0131.\r\n\r\nAncak ortada tahminler yok de\u011fil.\r\n\r\nWedbush Securities\u00a0analistlerinden\u00a0Dan Ives,\u00a0Microsoft\u2019un bu lisans ile Huawei\u2019ye Windows i\u015fletim sistemi ihra\u00e7 edebilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n