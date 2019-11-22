Dünya

FBI, evine baskın düzenlediği ünlü Youtuber’ın tüm eşyalarına el koydu

22 Kasım 2019

ABD’nin en ünlü YouTuber’larından biri olan Bill Omar Carrasquillo ya da bilinen ismiyle Omi in a Hellcat’in evine FBI tarafından baskın yapıldı. YouTuber yaptığı açıklamada FBI’ın baskında her şeyini götürdüğünü söyledi.

Popüler video paylaşım platformu YouTube’da 500 binden fazla abonesi bulunan Bill Omar Carrasquillo, nam-ı diğer Omi in a Hellcat, zengin hayatını paylaştığı vlog tarzı videolarıyla biliniyor. Amerikalı YouTuber, çarşamba günü kanalında yayınladığı bir videoda, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Philadelphia’daki evine baskın düzenlediğini söyledi.

Federal ajanların çeşitli lüks araçlardan kameralara, SD kartlardan televizyona kadar evindeki her şeyi götürdüğünü belirten Carrasquillo, yaşadığı şeylerin sahte değil yüzde 100 gerçek olduğunu ifade etti. Amerikalı YouTuber, FBI’ın düzenlediği baskının sebebi olarak, yaşadığı mali sorunları gösteriyor. Takipçilerini ürünlerini satın alarak kendisine destek olmaya çağıran Carrasquillo, “Bu benim için bir yaşam dersi. Şimdi kötü zamanımda gerçek arkadaşlarımın yanımda olmasına ihtiyacım var” şeklinde konuştu.

YouTuber, sadece vergi kaçakçılığı için değil aynı zamanda sahip olduğu IPTV uygulaması ‘Gears Reloaded’ sebebiyle de mercek altında olduğunu iddia ediyor. Carrasquillo, kullanıcıların HBO, Showtime, Cinemax ve Stars gibi kanallardaki yüksek profilli içeriklere erişmesini sağlıyor.

Vergi ödemelerinin muhasebecisinin kontrolü altında olduğunu söyleyen Carrasquillo, servetini gayrimenkul, inşaat ve çeşitli yan işlerden kazandığını söylüyor. Kısacası Amerikalı YouTuber, tamamen suçsuz olduğunu ve sorumlunun muhasebecisi olduğunu iddia ediyor. YouTube’da 500 binden fazla aboneye hitap eden Carrasquillo’nun, yapılan soruşturma neticesinde birkaç yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

YouTuber’ın FBI baskınına dair paylaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:



Etiketler

İlgili Makaleler

Tesla fabrikasının uyuşturucu bataklığına düştüğünü gösteren polis raporu

22 Kasım 2019

NPD’nin gazetecileri hedef alan gösterisine yasak

22 Kasım 2019

Hollanda, örgüt üyesi kadınların çocuklarını geri almak zorunda değil

22 Kasım 2019
Avrupa Birleşik Sol Grubu

Avrupa Birleşik Sol grubu çalışma günleri Helsinki’de tamamlandı

22 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı