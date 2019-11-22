FBI, evine baskın düzenlediği ünlü Youtuber’ın tüm eşyalarına el koydu

ABD’nin en ünlü YouTuber’larından biri olan Bill Omar Carrasquillo ya da bilinen ismiyle Omi in a Hellcat’in evine FBI tarafından baskın yapıldı. YouTuber yaptığı açıklamada FBI’ın baskında her şeyini götürdüğünü söyledi.

Popüler video paylaşım platformu YouTube’da 500 binden fazla abonesi bulunan Bill Omar Carrasquillo, nam-ı diğer Omi in a Hellcat, zengin hayatını paylaştığı vlog tarzı videolarıyla biliniyor. Amerikalı YouTuber, çarşamba günü kanalında yayınladığı bir videoda, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Philadelphia’daki evine baskın düzenlediğini söyledi.

Federal ajanların çeşitli lüks araçlardan kameralara, SD kartlardan televizyona kadar evindeki her şeyi götürdüğünü belirten Carrasquillo, yaşadığı şeylerin sahte değil yüzde 100 gerçek olduğunu ifade etti. Amerikalı YouTuber, FBI’ın düzenlediği baskının sebebi olarak, yaşadığı mali sorunları gösteriyor. Takipçilerini ürünlerini satın alarak kendisine destek olmaya çağıran Carrasquillo, “Bu benim için bir yaşam dersi. Şimdi kötü zamanımda gerçek arkadaşlarımın yanımda olmasına ihtiyacım var” şeklinde konuştu.

YouTuber, sadece vergi kaçakçılığı için değil aynı zamanda sahip olduğu IPTV uygulaması ‘Gears Reloaded’ sebebiyle de mercek altında olduğunu iddia ediyor. Carrasquillo, kullanıcıların HBO, Showtime, Cinemax ve Stars gibi kanallardaki yüksek profilli içeriklere erişmesini sağlıyor.