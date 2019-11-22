Tesla’nın Cybertruck’ı, Starship ile aynı çeliği kullanıyor

Tesla’nın ütopik pickup’ı Cybertruck, bugün düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Elon Musk, tanıtım sırasında pickup hakkında ilginç bir bilgi verdi. Cybertruck’ta kullanılan paslanmaz çelik alaşımı, Starship’te kullanılanla aynıydı.

Elon Musk’ın gelecekten gelmiş gibi gözükecek diyerek betimlediği elektrikli Tesla pickup’ı Cybertruck sonunda tanıtıldı. Araç, gerçek anlamda kendine has tasarımıyla insanları ikiye bölse de gerçekten de Elon Musk’ın betimlediği gibi durduğunu söylemek gerekiyor.

Hatta öylesine gelecekten gelmiş gibi duruyor ki aracın sanki filmlerde gördüğümüz gibi birçok gezegende kullanılan arabalara benzediği görülüyor. Aslında bu konsept, araçta kullanılan malzemeyle ilgili şaşırtıcı bir bilgiyi aldığınızda daha da aklınıza yatacak.

Elon Musk’ın tanıtım sırasında yaptığı açıklamaya göre Cybertruck’ta kullanılan paslanmaz çelik, aynı zamanda SpaceX’in beklenen aracı Starship’te kullanılan çelikle aynı çelik olma özelliğine sahip. Elon Musk, bu çeliğin 9 milimetrelik bir tabanca kurşununa bile dayanıklı olduğunu da tanıtım sırasında söylemişti.

SpaceX ve Tesla CEO’su, daha önce başka bir etkinlikte Starship Mk1 prototipinin dış kabuğunda paslanmaz çelik kullanılacağını açıklamıştı. Bu kaplamanın üzerine bir de cam kiremit konulacak, böylece araç Dünya’ya geri dönüş yaparken atmosfere girdiği sırada ısıdan korunabilecek.

Bununla birlikte Starship’e güç verecek Super Heavy iticileri de tamamen aynı metal ile kaplı olacaklar. Tüm araçlarda aynı metalin kullanılmasının arkasında yatan sebep ise tahmin edilebilir: Maliyetten tasarruf sağlayarak verimliliği yükseltmek. Kullanılan metal yüksek ısıya dayanıklı olduğundan bunu kullanmamak için de bir sebep bulunmuyor.

Cybertruck’ın SpaceX’ten faydalanabileceği bambaşka bir alan da bulunuyor. Elon Musk, Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide Cybertruck’ın ‘basınçlı versiyonunun’ Mars’ın resmi pickup’ı olacağını belirtti. Yani Cybertruck gelecekte yalnızca Dünya’da değil, Mars’ta da kullanılmak üzere tasarlandı.