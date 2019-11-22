Bir analistten 2020 model iPhone ile ilgili önemli bilgiler

Apple, 2019 model iPhone’larını henüz tanıtmış ve satışa çıkarmış olsa da şirketin önümüzdeki sene çıkaracağı modelle ilgili bilgiler şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Önümüzdeki sene çıkacak olan telefonların 5G destekli olması bekleniyor.

Akıllı telefon denilince akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi de hiç şüphesiz Apple. Tabii böyle bir şirketin sürekli gündemde olması, ürünleriyle ilgili bilgi akışının ve dedikoduların da hiç kesilmemesine olanak sağlıyor. Firma, 2019 model iPhone’larını henüz çıkarmış olmasına rağmen, markanın 2020’de çıkaracağı iPhone’lar şimdiden merak konusu olmaya başladı. Barclays analisti Blayne Curtis ve çalışma arkadaşları, Apple tedarik zincirinde yer alan şirketlerle tanışmak için Asya’ya seyahat etti. Asya ziyaretini gerçekleştiren ekip, topladıkları bilgilere dayanarak 2020 model iPhone ile ilgili beklentilerini paylaştılar. 2020 model iPhone

Her sene olduğu gibi 2020 model iPhone 12 serisinin de önümüzdeki senenin Eylül ayında tanıtılacağı düşünülüyor. Düşük maliyetiyle daha bütçe dostu olan iPhone SE 2 modelinin ise Mart ayında duyurulacağı bekleniyor.