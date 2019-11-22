Kıbrıs

İki araç yüz yüze çarpıştı: 1 yaralı!

23 Kasım 2019

Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde (Şefler Pastanesi Önü) bugün saat 19.25 sıralarında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen çarpışmada 19 yaşındaki Ümit Teralı yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre çarpışma şu şekilde meydana geldi:

“Bugün saat 19.25 sıralarında Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde (Şefler Pastanesi Önü) Ümit TERALI(E-19) yönetimindeki JF 613 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Adnan ŞAHAN(E-41)yönetimindeki JJ 100 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır.

Çarpışma sonucu yaralanan JF 613 plakalı araç sürücüsü Ümit TERALI nın tedavisi LDH de sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”



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