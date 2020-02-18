Hırsızlar suçlarını kabul etti

Girne’de meydana gelen geceleyin ev açma, ikametgâhtan hırsızlık ve mülke tecavüz suçlarından tutuklu bulunan Mohanned Mansur, Saeıd Allateef ve İlias El Mendri tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi

Evrim KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Soyel, zanlılar Mohanned Mansur, Saeıd Allateef ve İlias El Mendri’nin 13 Şubat 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Girne’de, müşteki Ester Arıca’ya ait dairenin balkon kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden bir adet gitar ve kot ceket çalınması olayına methaldar olduklarını söyledi.

Soyel, zanlılardan Mohanned Mansur’ın gözcülük yaptığını, diğer iki zanlının hırsızlık suçunu işlediğini, evden çıktıkları esnada bir vatandaşın onları görmesi üzerine çaldıklarını balkonda bırakıp kaçtıklarını söyledi.

Soyel, dışarıda gözcülük yapan Mohanned Mansurun suçüstü tutuklandığını ifade etti. Zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini kaydeden polis, 2 gündür tutuklu bulunan zanlılardan Mohanned Mansurun öğrenci olduğunu, zanlı İlias El Mendri’nin Ocak ayı sonundan beridir ikamet izinsiz olduğunu, zanlı Saeıd Allateefin ise turist olduğunu ifade etti.

Polis, turist ve kaçak olarak ülkede bulunan zanlıların üniversiteye kayıt yaptırmak için girişimde bulunduklarını söyledi. Soyel, ikisi Lübnan biri Fas uyruklu 3 zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, ülkede kaçak kalan zanlı ile turist olarak bulunan zanlının her ne kadar üniversiteye kayıt yaptırmak için girişimde bulunsa da işlemleri tamamlamadıklarını ifade etti. Dündar, bu nedenle 2 zanlıyı diğer zanlından ayırarak teminata bağladı. Dündar, Saeıd Allateef ve İlias El Mendri’nin 1 ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Dündar Mohanned Mansur’un ise 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi yatırmasına ve şartları yerine getiremezse 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.