Dolandırıcılıkla suçlanıyordu

Kendisini Cumhuriyetçi Halk Partisi’nin Kıbrıs danışmanı olarak tanıtarak, TC Yardım Heyeti’nden 850 bin Sterlin kredi çıkaracağını söylediği ve 4 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Mehmet Algan beraat etti

Mehmet Algan’ın, 2017 yılının Mart ve Nisan aylarında, dört farklı kişiye, kendisini Cumhuriyetçi Halk Partisi’nin Kıbrıs danışmanı olarak tanıttığı ve iş kurmalarını sağlamak maksadı ile TC Yardım Heyetinden 850 bin Sterlin kredi çıkaracağı vaadinde bulunduğu iddia edilmişti.

Algan, söz konusu şahıslardan para alıp dolandırdığı iddiası ile tutuklanmış ve teminata bağlanmıştı.

Beraat etti

Dört farklı kişiyi farklı vaatlerle dolandırdığı iddiası ile tutuklanan Mehmet Algan aleyhindeki dava dün sonuçlandı.

Tutuklandığı ilk günden bu yana suçsuz olduğunu söyleyen Algan, yargılandığı davaların tümünden beraat etti.