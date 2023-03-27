Hindistan’da ana muhalefet Gandi’den ilham alarak eylem düzenledi

Hindistan’ın en büyük muhalefet partisinin üyeleri ve destekçileri, liderlerinin parlamentodan ihraç edilmesini pazar günü Mahatma Gandi’den ilham alan, ülke çapındaki oturma eylemleriyle protesto etti.

Kongre Partisi’nin üst düzey üyesi Rahul Gandi, Başbakan Narendra Modi’nin soyadı hakkında 2019’da yaptığı bir espri nedeniyle Gucerat’taki bir mahkemenin kendisini iki yıl hapis cezasına çarptırmasının ardından parlamentonun alt kanadındaki koltuğunu kaybetti.

52 yaşındaki Gandi, Gandi siyasi hanedanının bir parçası ve Hindistan’daki en tanınmış muhalif figürlerden biri. Modi’nin üçüncü dönem için aday olacağı genel seçimlerden sadece bir yıl önce Gandi’nin ihraç edilmesi büyük bir darbe oldu.

Yeni Delhi’deki protestoya, polisin izin vermemesinin ardından Kongre Partisi’nin üst düzey liderleri öncülük etti. Polis, protesto talebinin asayiş ve trafikle ilgili gerekçelerle reddedildiğini belirtti.

Üst düzey lider K.C. Venugopal, Modi yönetiminin muhalif hiçbir protestoya izin vermemesinin bir alışkanlık haline geldiğini söyledi. Venugopal şöyle dedi:

Bu bizi caydırmayacak, tahakküme karşı hakikat mücadelemiz devam ediyor.

Genel Sekreter Priyanka Gandi Vadra ise “Hindistan Başbakanı bir korkak. Kibirli biri. Bu ülkenin kibirli liderlere ders vermek gibi çok eski bir geleneği var” diye konuştu.

Modi’nin Hindistan Halk Partisi’ne (BJP) karşıt olan Gandi destekçileri, onun ihraç edilmesine şiddetle tepki göstererek kararı “demokrasi cinayeti” diye nitelendirdi.

Kongre Partisi milletvekili Şaşi Taror, oturma eylemlerinin, yani “satyagraha”nın sadece parti ya da Rahul Gandi’yle değil, aynı zamanda “Hindistan demokrasisiyle ilgili” olduğunu söyledi.

Gandi pazar günü, hükmün verilmesinden sonra düzenlediği ilk basın toplantısında, Modi’nin Adani Group başkanıyla bağlantısı hakkında sorular sormasından korktuğu için ihraç edildiğini söyledi.

Çok uluslu bir konglomerat (bünyesinde farklı alanlarda ticaret yapan kuruluşların yer aldığı şirketler grubu -ed.n.) olan Adani Group’un kurucusu ve başkanı Gautam Adani’nin, Modi’yle yakın bir ilişkisi olduğu söyleniyor.

Gandi, “İhraç edildim çünkü başbakan bir sonraki konuşmamdan korkuyor, Adani’ye değineceğim bir sonraki konuşmadan korkuyor” dedi.

Başbakanı kasteden Gandi, “Yani o, gelecek konuşmadan korkuyor ve bu konuşmanın parlamentoda yapılmasını istemiyorlar” diye belirtti.

ABD merkezli finansal araştırma şirketi Hindenburg Research’ün, Adani Group’u hisse senedi fiyatlarını manipüle etmekle ve milyarlarca dolarlık dolandırıcılıkla suçladığı raporunun ardından, Gandi ve diğer muhalefet partisi liderleri ortak bir parlamento komitesinin soruşturma yürütmesini talep etti. Adani Group usulsüzlük yaptığını reddetti.

Gandi, Kongre Partisi üyesinin 2019’daki seçim konuşmasında tüm Modi topluluğuna hakaret ettiğini öne süren bir BJP üyesinin açtığı davada perşembe günü mahkum edildi.

İddiaya göre Gandi, güneydeki Karnataka eyaletinde düzenlenen mitingde “İster Nirav Modi olsun, ister Lalit Modi, isterse Narendra olsun; neden bütün hırsızların adında Modi var?” demişti. Gandi, kaçak olan ünlü iş insanı Nirav Modi ve Hindistan Premier Ligi’nin (IPL) eski başkanı Lalit Modi’den bahsediyordu.

Mahkeme Gandi’yi kefaletle serbest bıraktı ve 30 gün hapis cezasını askıya alarak temyize gitmesine izin verdi.