Futbolda disipline sevkler yapıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Soruşturma Merci bugün toplanarak aşağıda yazılı sevk kararını almıştır:

18650 maç numarasıyla 24.03.2023 tarihinde Yenicami AK ile Mağusa Türk Gücü SK arasında Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda oynanan Asbuzu U16 Ligi müsabakasında 116439 lisans numaralı Yenicami AK futbolcusu Ali Özinançlı’nın, rakip takım kulübesine yönelik gerçekleştirmiş olduğu eylemler sonucu ortaya çıkan olaylardan dolayı, 116439 lisans numaralı Yenicami AK futbolcusu Ali Özinançlı’nın, 116452 lisans numaralı Yenicami AK futbolcusu Erkan Önder Farisoğlu’nun ve 117315 lisans numaralı Yenicami AK futbolcu Hasan Pilli’nin rakip takım futbolcularına yönelik saldırı ve darp fiilleri nedeniyle Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmelerine;

Ayrıca, aynı müsabakada Mağusa Türk Gücü SK futbolcuları 115752 lisans numaralı Berdan Can Akın’ın, 115749 lisans numaralı Aras Uysal’ın, 116904 lisans numaralı Ercen Can Akbaşak’ın ve 116183 lisans numaralı İsmail Pakol’un çıkan olaylarda rakip takım futbolcularına yönelik saldırı ve darp fiilleri nedeniyle Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmelerine karar verilmiştir.