Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakası gerçekleştirildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakası gerçekleştirildi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakası gerçekleştirildi

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda Yıldızlar Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakası büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya verildi. Yıldızlar A kategorisinde şampiyon Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ve yıldızlar B kategorisinde Lapta Türk Birliği takımları şampiyon oldular.
Dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon olan kulüplere kupaları merhum coşkun doğanın ailesi tarafından verildi

 


Müsabaka sonuçları şöyle:

 

  1. Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2007 – 2008 doğumlu,

Takım Klasmanı:

  • BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 200 PUAN
  • LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 176 PUAN
  • LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 123 PUAN

 

 

41-45 Kg.

  • ENES EFE
  • DENİZ TÜRK

 

  • HASAN EMRE DAMLAR

 

51 Kg.

  • ALMJAN DOLUNBAYEV
  • SERDAL GÜDÜLBOY

 

55 Kg.

  • ALİ ALP ARSLAN
  • ARDACAN YILMAZ
  • AHMET DAMLAR

 

60 Kg.

  • ARDA SÖNMEZ
  • SİNAN AĞCABAY
  • İBRAHİM DEMİR – MUSTAFA GÜNGÖR

 

65 Kg.

  • EGE GENCER
  • ATİLLA ÖZTIRAK
  • EMİRHAN GENCER – AHMET EFE ÖZKURT

 

71 Kg.

  • YAHYA DOĞAN
  • YUSUF ÖNDER
  • ADİL İLKHAN

 

80 Kg.

  • EMİN ARSLAN
  • EMİR KIRBOĞA
  • ARDA ÇELİK

 

92 Kg.

  • TALHA BAŞARAN
  • YAĞIZ TIĞ
  • KAAN YEŞİLYÜZ

 

92-110 Kg.

  • MUSTAFA AYYILDIZ
  • EREN İLKHAN
  • AHMET OZANSOY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,

Takım Klasmanı:

  • LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 210 PUAN
  • LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 145 PUAN
  • BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 100 PUAN

 

38 – 41 Kg.

  • ARDA DUMRUL
  • MEHDİ ERHAMİ
  • AHMET ALKAN

 

44 Kg.

  • RESUL GÜNGÖR
  • NURALİ RAHİMANOV

 

48 Kg.

  • GÖKHAN DEMİR
  • HAKAN CİHANGİR
  • ORHAN SOYAK

 

52 Kg.

  • GÜLTEKİN KARZAOĞLU
  • BARIŞ SAYILIR

 

57 Kg.

  • MUHAMMET MELİH GENCER
  • MEYLİS AZİMOV
  • METİN TAN

 

62 Kg.

  • ÖMER FARUK AKTEPE
  • HÜSEYİN EKİN
  • ARDA DENİZ DERİN

 

68 Kg.

  • EMİRHAN ŞAHİN
  • NECATİ EREN
  • CEMİL KARZAOĞLU

 

 

 

75 Kg.

  • MUHAMMET AHMET KURTOĞLU
  • HÜSEYİN SÜREK

 

85 Kg.

  • ENES ELKOVAN
  • YUNUS EMRE KEKLİK

 

85 – 100 Kg.

  • ENES AVCIOĞLU
  • İLİA BADRİ
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Tags:Yıldızlar Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakası
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