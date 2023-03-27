Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakası gerçekleştirildi

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda Yıldızlar Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakası büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya verildi. Yıldızlar A kategorisinde şampiyon Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ve yıldızlar B kategorisinde Lapta Türk Birliği takımları şampiyon oldular.

Dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon olan kulüplere kupaları merhum coşkun doğanın ailesi tarafından verildi

Müsabaka sonuçları şöyle:

Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2007 – 2008 doğumlu,

Takım Klasmanı:

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 200 PUAN

LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 176 PUAN

LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 123 PUAN

41-45 Kg.

ENES EFE

DENİZ TÜRK



HASAN EMRE DAMLAR

51 Kg.

ALMJAN DOLUNBAYEV

SERDAL GÜDÜLBOY

55 Kg.

ALİ ALP ARSLAN

ARDACAN YILMAZ

AHMET DAMLAR

60 Kg.

ARDA SÖNMEZ

SİNAN AĞCABAY

İBRAHİM DEMİR – MUSTAFA GÜNGÖR

65 Kg.

EGE GENCER

ATİLLA ÖZTIRAK

EMİRHAN GENCER – AHMET EFE ÖZKURT

71 Kg.

YAHYA DOĞAN

YUSUF ÖNDER

ADİL İLKHAN

80 Kg.

EMİN ARSLAN

EMİR KIRBOĞA

ARDA ÇELİK

92 Kg.

TALHA BAŞARAN

YAĞIZ TIĞ

KAAN YEŞİLYÜZ

92-110 Kg.

MUSTAFA AYYILDIZ

EREN İLKHAN

AHMET OZANSOY

Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,

Takım Klasmanı:

LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 210 PUAN

LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 145 PUAN

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 100 PUAN

38 – 41 Kg.

ARDA DUMRUL

MEHDİ ERHAMİ

AHMET ALKAN

44 Kg.

RESUL GÜNGÖR

NURALİ RAHİMANOV

48 Kg.

GÖKHAN DEMİR

HAKAN CİHANGİR

ORHAN SOYAK

52 Kg.

GÜLTEKİN KARZAOĞLU

BARIŞ SAYILIR

57 Kg.

MUHAMMET MELİH GENCER

MEYLİS AZİMOV

METİN TAN

62 Kg.

ÖMER FARUK AKTEPE

HÜSEYİN EKİN

ARDA DENİZ DERİN

68 Kg.

EMİRHAN ŞAHİN

NECATİ EREN

CEMİL KARZAOĞLU

75 Kg.

MUHAMMET AHMET KURTOĞLU

HÜSEYİN SÜREK

85 Kg.

ENES ELKOVAN

YUNUS EMRE KEKLİK

85 – 100 Kg.

ENES AVCIOĞLU

İLİA BADRİ