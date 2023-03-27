Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakası gerçekleştirildi

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda Yıldızlar Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakası büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya verildi. Yıldızlar A kategorisinde şampiyon Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ve yıldızlar B kategorisinde Lapta Türk Birliği takımları şampiyon oldular.
Dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon olan kulüplere kupaları merhum coşkun doğanın ailesi tarafından verildi
Müsabaka sonuçları şöyle:
- Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2007 – 2008 doğumlu,
Takım Klasmanı:
- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 200 PUAN
- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 176 PUAN
- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 123 PUAN
41-45 Kg.
- ENES EFE
- DENİZ TÜRK
- HASAN EMRE DAMLAR
51 Kg.
- ALMJAN DOLUNBAYEV
- SERDAL GÜDÜLBOY
55 Kg.
- ALİ ALP ARSLAN
- ARDACAN YILMAZ
- AHMET DAMLAR
60 Kg.
- ARDA SÖNMEZ
- SİNAN AĞCABAY
- İBRAHİM DEMİR – MUSTAFA GÜNGÖR
65 Kg.
- EGE GENCER
- ATİLLA ÖZTIRAK
- EMİRHAN GENCER – AHMET EFE ÖZKURT
71 Kg.
- YAHYA DOĞAN
- YUSUF ÖNDER
- ADİL İLKHAN
80 Kg.
- EMİN ARSLAN
- EMİR KIRBOĞA
- ARDA ÇELİK
92 Kg.
- TALHA BAŞARAN
- YAĞIZ TIĞ
- KAAN YEŞİLYÜZ
92-110 Kg.
- MUSTAFA AYYILDIZ
- EREN İLKHAN
- AHMET OZANSOY
- Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,
Takım Klasmanı:
- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 210 PUAN
- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 145 PUAN
- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 100 PUAN
38 – 41 Kg.
- ARDA DUMRUL
- MEHDİ ERHAMİ
- AHMET ALKAN
44 Kg.
- RESUL GÜNGÖR
- NURALİ RAHİMANOV
48 Kg.
- GÖKHAN DEMİR
- HAKAN CİHANGİR
- ORHAN SOYAK
52 Kg.
- GÜLTEKİN KARZAOĞLU
- BARIŞ SAYILIR
57 Kg.
- MUHAMMET MELİH GENCER
- MEYLİS AZİMOV
- METİN TAN
62 Kg.
- ÖMER FARUK AKTEPE
- HÜSEYİN EKİN
- ARDA DENİZ DERİN
68 Kg.
- EMİRHAN ŞAHİN
- NECATİ EREN
- CEMİL KARZAOĞLU
75 Kg.
- MUHAMMET AHMET KURTOĞLU
- HÜSEYİN SÜREK
85 Kg.
- ENES ELKOVAN
- YUNUS EMRE KEKLİK
85 – 100 Kg.
- ENES AVCIOĞLU
- İLİA BADRİ
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