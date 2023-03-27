Kıbrıs Kupası’nın hakemleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final 2.maçlarının programı belli oldu.
Program şöyle:
28 Mart Salı
Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı (2-2) Utku Hamamcıoğlu
29 Mart Çarşamba
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – China Bazaar Gençlik Gücü (0-4) Abdullah Genç
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Göçmenköy (2-2) Kerem Eran
Cihangir Stadı: Cihangir – Mağusa Türk Gücü (1-1) Fehim Dayı
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