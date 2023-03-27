Kıbrıs Kupası’nın hakemleri belli oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Kıbrıs Kupası’nın hakemleri belli oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kıbrıs Kupası’nın hakemleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final 2.maçlarının programı belli oldu.

 


Program şöyle:

 

28 Mart Salı

Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı (2-2) Utku Hamamcıoğlu

 

29 Mart Çarşamba

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – China Bazaar Gençlik Gücü (0-4) Abdullah Genç

 

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Göçmenköy (2-2) Kerem Eran

 

Cihangir Stadı: Cihangir – Mağusa Türk Gücü (1-1) Fehim Dayı

 

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Tags:Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final 2.maçları
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