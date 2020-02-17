Hindistan, Erdoğan’ın sözleri nedeniyle Türkiye’ye nota verdi

Hindistan, Türkiye Büyükelçisi Şakir Özcan Torunlar’ı ilgili bakanlığa çağırarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Keşmir’e yönelik sözlerinden duyduğunu rahatsızlığı dile getirdi.

Türkiye’yi başka ülkelerin iç işlerine karışmakla suçlayan Hindistan dışişleri bakanlığı sözcüsü, “Bu son gelişme bir kez daha Türkiye’nin diğer ülkelerin iç işlerine karıştığını gösteren bir eğilim ve bu Hindistan için kabul edilemez.” dedi.

Reuters’ın aktardığına göre Hindistanlı yetkili ayrıca, Keşmir ile ilgili sarf edilen sözlerin Hindistan – Türkiye ilişkilerine olumsuz etkileri olacağı uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Pakistan’a yaptığı ziyarette Keşmir konusuna da değinmiş ve Keşmir’deki durumun Hindistan’ın yakın zaman önce yaptığı değişikliklerden kaynaklandığını söylemişti. Erdoğan ayrıca, Keşmir konusunda Pakistan ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtmişti.

Hindistan, geçen yıl ağustos ayında Keşmir’in özerk yapısını iptal ederek söz konusu bölgeyi federal idarenin bünyesine geçirmişti. Bu duruma başka Pakistan olmak üzere, Türkiye ve Malezya tepki göstermişti.

Bu tepkilere karşılık Hindistan Başbakanı Narendra Modi Malezya ve Türkiye’den ithal edilen mallara kısıtlama getirmişti.