FutbolSporSürmanşet

Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final programı açıklandı

17 Şubat 2020

Futbol Federasyonu Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 1. Maç programını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre çeyrek final ilk maçlarının biri 25 Şubat Salı, diğer üçü ise 26 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Finalinde gece maçı oynanmayacak ve maçlar saat 14.00’da başlayacak.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 1.maç programı şöyle:

25 Şubat Salı

Şht.Hüseyin Ruso Stadı: Kaymaklı-Yenicami

26 Şubat Çarşamba

Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Cihangir

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Çetinkaya

Lefkoşa Atatürk Stadı: Göçmenköy-Doğan Türk Birliği




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Yeşilova durdurulamıyor: 2-1

Yeşilova durdurulamıyor: 2-1

16 Şubat 2020
Photo of Planlar tutmadı

Planlar tutmadı

16 Şubat 2020
Photo of Forest Ocağın hızını kesti: 2-2

Forest Ocağın hızını kesti: 2-2

16 Şubat 2020
Photo of Türk Gücü yoluna devam etti

Türk Gücü yoluna devam etti

16 Şubat 2020
Photo of MTG zirvede 4 köşe: 2-4

MTG zirvede 4 köşe: 2-4

16 Şubat 2020
Photo of Avrupa’da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Avrupa’da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

15 Şubat 2020
Photo of Statta görevli polis, görme engelli vatandaşa maçı anlattı

Statta görevli polis, görme engelli vatandaşa maçı anlattı

15 Şubat 2020
Photo of Arda Turan, Japonya yolcusu mu?

Arda Turan, Japonya yolcusu mu?

15 Şubat 2020
Photo of Cimnastik Federasyonu resmi web sitesi oluşturuyor

Cimnastik Federasyonu resmi web sitesi oluşturuyor

15 Şubat 2020
Photo of Kickboksta 108 sporcu terfi etti

Kickboksta 108 sporcu terfi etti

15 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı