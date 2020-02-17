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“Ahlak yoksunu, saray soytarısı”

17 Şubat 2020
Ali Kişmir

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, Kıbrıslı Türk Gazeteciler için kullandığı “vatan haini” söylemine Basın-Sen’den tokat gibi karşılık: “Ahlak yoksunu, saray soytarısı”

 

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, Kıbrıslı Türk Gazeteciler için kullandığı “vatan haini” söylemine sert tepki gösterdi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, dün yaptığı yazılı açıklamada, “Ahlak yoksunu bu soytarının Kıbrıs, Kıbrıslılar ve Kıbrıslı Gazetecilerle ilgili yorum yapması haddine değildir” dedi.

“Anlaşılan o dur ki, bu ahlak yoksunu saray soytarısı Kıbrıslının tokadını hiç tatmamıştır. O nedenle de Kıbrıslı gazetecilere tokat gibi cevap verdiğini sanmaktadır” diyen Kişmir, yazılı açıklamasında, “İnanıyoruz ki, ilk fırsatta Türkiye’de ömrünü adalete adamış olan hukukçular bu saray soytarısına gereken cevabı vereceklerdir ve Türkiye Barolar Birliği’ni bu utançtan kurtaracaklardır” ifadelerine yer verdi.

İşte o açıklama;

“Bulunduğu konum gereği hukukun üstünlüğünü, adaleti, insan haklarını ve özgürlükleri savunup bu değerler için mücadele etmesi gereken ancak saray soytarısı olmayı tercih eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, Kıbrıslı Türk Gazeteciler için kullandığı “vatan haini” söylemini kendisine iade ederiz.

Daha düne kadar AKP iktidarını adaleti ayaklar altına almakla suçlayan, Erdoğan’ın diktatör olduğunu defalarca ima eden bu zat, şimdilerde Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevinin sorumluluklarını bir kenara bırakarak, resmen sarayın, yani Erdoğan’ın soytarılığını yapmaktadır. Bu Türkiye’deki hukuk ve adalet adına utanç verici bir durumdur. İnanıyoruz ki, ilk fırsatta Türkiye’de ömrünü adalete adamış olan hukukçular bu saray soytarısına gereken cevabı vereceklerdir ve Türkiye Barolar Birliği’ni bu utançtan kurtaracaklardır.

Ahlak yoksunu bu soytarının Kıbrıs, Kıbrıslılar ve Kıbrıslı Gazetecilerle ilgili yorum yapması haddine değildir. Ona bu fırsatı veren siyasiler de en az bu saray soytarısı kadar hadsiz ve ahlak yoksunudurlar. Anlaşılan o dur ki, bu ahlak yoksunu saray soytarısı Kıbrıslının tokatını hiç tatmamıştır. O nedenle de Kıbrıslı gazetecilere tokat gibi cevap verdiğini sanmaktadır.

Gerek bu saray soytarısı, gerekse de benzer zihniyetteki hadsizler bilsinler ki, Kıbrıslının tokatı ağırdır, özellikle de alçaklara karşı!..”




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