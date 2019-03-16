Heyecan 22’inci haftada

K-Pet Süper Lig’de 22’inci hafta maçları bugün ve yarın oynanıyor. Süper Lig’de liderin 1 puan gerisinde bulunan MTG bugün sahasında Esentepe’yi konuk edecek. Lider Yenicami ise yarın Güzelyurt’ta Lefke’ye konuk olacak

Futbolda 2018-2019 sezonunun 22’inci hafta maçları bugün ve yarın oynanacak. K-Pet Süper Lig’de gözler, aralarında 1 puan fark olan ve şampiyonluk yarışı veren Yenicami ile Mağusa Türk Gücü’nün maçlarında olacak.

Liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan ve şampiyonluk isteyen Mağusa Türk Gücü 22’inci haftada bugün sahasında Esentepe’yi konuk edecek. Lider Yenicami’den kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup olduktan sonra Doğan deplasmanında 3-2 kazanan ve geçen hafta da Baf’ı 2-0 mağlup eden Esentepe, zorlu MTG deplasmanında Süper Lig’e tutunma mücadelesi verecek.

Başkentte oynanacak günün maçında son iki haftadır kaybetmeyen Çetinkaya, iki maçtır kazanamayan Türk Ocağı’nı konuk edecek.

Süper Lig’de bugün adına çekişmesi beklenen maçta Cihangir, sahasında Gençler Birliği ile karşılaşacak. Son 3 maçtır kazanamayan ve sadece 1 puan alabilen Cihangir, kötü gidişe dur demek istiyor. Ligde son galibiyetini 17’inci hafta elde eden Gençler Birliği ise direk küme düşecek son 2 takım arasından kurtulma amacında.

Ligin 10 ve 11’inci sırasında bulunan ve aralarında 2 puan fark olan Baf Ülkü Yurdu ile Gençlik Gücü arasında Güzelyurt’ta oynanacak günün maçında ise GG kazanması durumunda rakibinin üzerine çıkacak, Baf ise galip gelmesi durumunda play-out sınırından uzaklaşacak.

Liderin maçı yarın

Süper Lig’de haftaya lider giren Yenicami’nin bu hafta Lefke ile deplasmanda oynayacağı maç Lefke’nin cezası nedeniyle yarın Güzelyurt’ta oynanacak.

Ligde 3’üncü sırada bulunan ve galip gelse de mağlup olsa da ligdeki konumu değişmeyecek Doğan Türk Birliği bu hafta Girne Halk Evi’ni konuk edecek ancak maç Girne’de oynanmayacak. Doğan’ın Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynamak istemediğini federasyona bildirmesi üzerine maç Cihangir’e alındı. Halk Evi yeni teknik direktörü Hasan Topaloğlu ile ilk maçında ayni bölge takımı Doğan karşısında Cihangir’de puan veya puanlar almak için sahaya çıkacak.

Başkent ekiplerinden Küçük Kaymaklı, yarın sahasında konuk edeceği Gönyeli karşısında son 2 haftada elde ettiği galibiyetlere üçüncüsünü ekleyebilmek için mücadele verecek.

Son 5 maçtır kaybetmeyen ancak son 2 haftadır 1-1’lik beraberlikle alan Merit Alsancak Yeşilova takımı Karaoğlanoğlu’nda Binatlı’yı konuk edecek. Binatlı takımı, Başkan ve teknik direktörün istifa etmesi nedeniyle M.A.Yeşilova karşısına U21 ve U17 antrenörleri yönetiminde çıkacak.