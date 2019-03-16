Atleks ve Bayraktar ŞAMPİYON

Ortaokullararası Futsal Birinciliği’nde kız ve erkeklerde şampiyonlar belli oldu

FİNALLER OYNANDI

Kızlarda Bayraktar Türk Maarif Koleji’ni 2-0 yenen Atleks Sanverler Ortaokulu şampiyon oldu. Erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji’ni 1-0 mağlup eden Bayraktar Ortaokulu birinciliği kazandılar

Ortaokullararası Futsal Birinciliği’nde kız ve erkeklerde şampiyonlar belli oldu.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan finallerde kızlarda Atleks Sanverler Ortaokulu ve erkeklerde de Bayraktar Ortaokulu şampiyon olmayı başardılar.

Ortaokullararası Futsal Birinciliği’nde finaller bugün oynanacak.

Atleks ve Bayraktar şampiyon

Kızlarda Bayraktar Türk Maarif Koleji karşısında 2-0 galip gelen Atleks Sanverler Ortaokulu şampiyon olmayı başardı.

Erkeklerde ise Bayraktar Ortaokulu, Yakın Doğu Koleji’ni 1-0 yenerek birinciliği elde etti.

Üçüncülüğü kızlarda Bayraktar Ortaokulu’nu 1-0 yenen Bekirpaşa Lisesi Orta Bölümü alırken, erkeklerde Esentepe Ortaokulu penaltı atışları sonucu Levent Kolej’i 3-2 mağlup ederek üçüncü sırada yer aldı.