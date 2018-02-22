Herşey Mağusa’da belli olacak: 0-0

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Mağusa Türk Gücü ile 0-0 berabere kaldı
Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Ahmet Özkurtuluş, Hakan Gök
Merit Alsancak Yeşilova: Hasan, Bayram, Vakkas, Binya, Ahmet Çağer (Dk.62 Hamis), Adeleke, Ulaş, Cenker (Dk.57 Yasin), Mustafa, Billy Mehmet, Lua Lua
Mağusa Türk Gücü: Türkkan, Sami, Yasin Kurt, Yusuf, Kaan, Adil, Mehmet Gürlü, Arif (Dk.73 Malik), Dinopeter (Dk.90+2 Nevzat), Emre (Dk.80 Halil Turan), Rasheed
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Merit Alsancak Yeşilova ile Mağusa Türk Gücü 0-0 berabere kaldı. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan karşılaşma, Mağusa Türk Gücü’nün sahaya geç gelmesi nedeniyle 5 dakika geç başladı.
22.dakikada Arif’in pasında ceza alanına giren Dinopeter’in kaleciyi geçip şutunda, Mustafa topu çizgi üzerinden çıkardı.
30.dakikada Cenker’in ceza alanı üzerinden şutunda top kale direğini sıyırıp auta gitti.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
46.dakikada Billy Mehmet’in Türkkan’ın yanından kaleye şutunda Yusuf topu çizgi üzerinden kornere attı.
58.dakikada Rasheed kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurdu, top auta gitti.
82.dakikada Lua Lua’nın kalecinin üzerinden aşırttığı top kaleye girerken Yasin tarafından çizgi üzerinden çıkartıldı.
87.dakikada Yasin’in ortasında Lua Lua’nın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
kupada yarı finale yükselecek olan takım rövanş maçının ardından belli olacak.