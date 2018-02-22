GAÜ, Koop’a direnemedi: 87-48

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MEANS VE ALPAY’DAN “DOUBLE-DOUBLE”:

KVB Basketbol Süper Ligi’nin 11.haftasında Koopspor konuk ettiği Girne Amerikan Üniversitesi’ni 39 sayı farkla maplup etti. Koop’ta Tyreal Means 25 sayı-11 ribaunt, GAÜ’de ise Alpay 12 sayı-12 ribauntluk performanslarıyla geceyi double double yaparak tamamladılar

 Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ulviye Beşe, Salih Işık, Burak Pehlivan

Koopspor: Kemal Taşçı (11), Kaspars Kambala (10), Mehmet Köroğlu (3), Kaan Sütcü (12), Vedat Kayapınar (4), Andım Eryılmaz (7), Tyreal Means (25), Derek Williams (5), Vedat Kaner (2), Kemal Tekakpınar (2), Kercem İnancı (6)

GAÜ: Çağakan Kılıç, Mehmet Tekyıl, Kutay Fidansoy, Erdem Tiryakioğlu (17), Gordon Glomazec (12), İbrahim Cansız, Mustafa Çetin, Alpay Şerbetçioğlu (12), Uraz Şentürk, Berk Karabetça, Arif İleli (7), Batuhan Tüzmen

1.periyot: 27-9 (Koop)

İlk yarı: 54-24 (Koop)

3.periyot: 66-45 (Koop)

 

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nin 11.haftasında Koopspor konuk ettiği Girne Amerikan Üniversitesi’ni 39 sayı farkla 87-48 maplup etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta GAÜ, Koop karşısında fark yemekten kurtulamadı.

Maçın başından itibaren üstünlüğünü sahaya yansıtan Koop ilk yarıyı rakibi önünde 30 sayı farkla 54-24 önde kapadı.

İkinci yarıda da maçı rahat bir tempoda götüren Koop farkı daha da açarak mücadeleyi 87-48 kazandı ve maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya yükseldi.

Koop’un yabancı oyuncusu Tyreal Means maçı 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 7 top çalma ve 1 blokla tamamlarken, GAÜ’de ise Alpay 12 sayı-12 ribauntluk performans sergiledi.

Ligde 11. haftanın kapanış maçında yarın akşam Girne Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi karşı karşıya gelecek.

 

Puan Durumu

TAKIMLAR        O             G             M            AS          YS          AV          P

1.YDÜ                   11           8             3             876         792         84           19

2.KOOP                 11           7             4             864         799         65           18

3.LAÜ                   10           7             3             767         719         48           17

4.MAPFREE        11           4             5             775         831         -66          15

5.GÜ                      10           4             6             786         779         5             14

6.GAÜ                   11           2             9             754         886         -132       13