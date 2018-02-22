Melekler yarı finalde: 88-53

Basketbolda PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nın açılış maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi’ni 88-53 yenerek yarı finale yükseldi

Salon: Artuklu Yeni Spor Salonu

Yakın Doğu Üniversitesi: Bahar Çağlar 12, Elin Eldenbrink 11, Kayla McBride 17, Kuanitra Hollingsvorth 4, Courtney Vandersloot 8, Cansu Köksal 18, Gökçe Doğan 2, Olcay Çakır Turgut 3, Jantel Lavender 13

Abdullah Gül Üniversitesi: Gizem Sezer, Melis Gülcan 9, Gabriela Marginean 13, Maja Miljkovic 17, Ezgi Manlacı 5, Dila Aşkın, İlknur Yıldızhan 3, Cansu Aslan 6

Basketbolda Mardin’in ev sahipliğinde düzenlenen PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nın açılış maçında Yakın Doğu Üniversitesi, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Abdullah Gül Üniversitesi’ni 88-53’lük skorla mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Artuklu Yeni Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Yakın Doğu, Eldenbrink, Hollingsvorth ve McBride’ın sayılarıyla 6.dakikada durumu 14-0’a getirdi. İlk sayılarını serbest atış çizgisinden Marginean ile bulan rakibi karşısında tempoyu iyi kontrol eden YDÜ, ilk çeyreği de 21-6 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci periyodunda Miljkovic ve Ezgi ikilisiyle skor üreten AGÜ, 15.dakikada skoru 26-15 yaptı. Ancak karşılaşmanın ilk yarısını Yakın Doğu 39-25 önde kapattı.

Üçüncü periyodun ilk dakikalarında McBride ve Cansu’nun basketleriyle skor üreten rakibi karşısında AGÜ oyunun temposunu düşürdü. Cansu Aslan ve Melis Gülcan ile sayılar bulan Kayseri ekibi, buna karşın rakibini durdurmakta zorlandı ve Yakın Doğu, mücadeleden 88-53 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Mücadelenin en değerli oyuncusu Yakın Doğu Üniversitesi’nden Cansu Köksal seçildi. Maçı 18 sayıyla tamamlayan Cansu Köksal’a ödülünü Mardin Başmüdürü Abdülkadir Karaboğa takdim etti.