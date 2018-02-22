Forest kapıyı araladı: 3-1

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Küçük Kaymaklı, Gençler Birliği’ni konuk etti.

Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Cemal Sakallı, Zekai Töre

Küçük Kaymaklı: Ali, Mehmet Kaygısız, Yusuf, Uğur, Turgut Kaan, Hüseyin Sadıklar, Konan, Arsene Junior (Dk.12 Sercan), Franck (Dk.80 Tuğrul), Berkem, Bayram

Gençler Birliği: Mehmet, Boran (Dk.73 Mehmet Koyuncu), Kadir, Hasan, Sinan (Dk.80 Mehmet Bebek), Emir, Ahmet, Berk (Dk.46 Ömer), Sertan, Tonbara, Saddam

Goller: Dk.5, Dk.63 Konan, Dk.11 Uğur (K.Kaymaklı) – Dk.83 Berkem (kendi kalesine)(G.Birliği)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Küçük Kaymaklı, Gençler Birliği’ni konuk etti.

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan kupa mücadelesinde Kaymaklı rakibini 3-1 mağlup ederek rövanş için önemli bir avantaj yakaladı.

Sağanak yağmur altında oynanan karşılaşmada başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Konan (2) ve Uğur kaydederken İskele temsilcisinin tek golünü, Kaymaklı oyuncusu Berkem kendi kalesine attı.