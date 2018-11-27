Her şeyin en doğrusunu…

Anayasa mahkemesi kararı için “Tanımıyorum, saygı da duymuyorum” demişti.

Alkışladılar…

…

Bir gün kürsüye çıktı ki her gün üç kere çıkıyor olmalı,

“Amerika’yı Colomb değil Müslümanlar keşfetti” dedi.

Colomb belliydi ama hangi Müslümanın keşfettiği belli değildi, “Müslümanlar” demişti.

Önce şaşırdılar sonra alkışladılar.

Her konuda bir fikri vardır.

Kadın erkek eşitliği hakkında da konuştu ve dedi ki,

“Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz çünkü o fıtrata terstir.”

Ülkenin yarısı alkışadı.

Geçenlerde “Kadın ve Adalet Zirvesi”nde konuştuğunda yine benzer şeyler söyledi:

“Erkekle bayan 100 metreyi beraber koşsunlar. Bu adalet olur mu? Kadın kadınla, erkek erkekle koşar. Olması gereken budur. Yaradılışa, fıtrata uygun olan budur” dedi.

Dinleyici kadınlar alkış tuttu…

…

Ekonomik krizin sürdüğü, dövizin tavan yaptığı bir ortamda iş çevrelerine karşı yapılan toplantıda,

“Ben ekonomistim” dedi,

Bütün iş adamları alkışladı…

…

AİHM Demirtaş’ın tutuksuz yargılanmasına karar verip derhal salıverilmesi kararını aldı.

Bu çıktı,

“Bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz” dedi.

Gerçekten de alkış aldı…

…

Bir konuşmasında “Afedersiniz Ermeni…” demişti…

…

Berkin Elvan’ın öldürüldüğü dönemlerdi bu her yerde konuşuyor.

2014 Gaziantep Mitinginde şöyle dedi:

“Maalesef terör örgütlerinin içine aldığı, terör örgütlerinin içinde ne yazık ki yüzü poşulu, eline sapan verilmiş, cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk orada maalesef bir biber gazına muhatap oluyor. Polis, orada yüzü poşulu, elinde sapanla, demir bilyeleri savuran o kişinin kaç yaşında olduğunu nereden ayıracak?”

Ahali çılgınca alkışladı…

…

Aynı yıl Bezmialem Üniversitesi açılışında yaptığı konuşmada Berkin bu sefer bilye yerine gaz atıyordu.

Şöyle dedi:

“Gezi’de hayatını kaybeden bir çocuğu günlerce malzeme yaptılar reklam için. ‘Ekmek almaya gitti’ diyorlar… yalan. Çocuğu teröre ittiler, gaz atarken fotoğrafları var.”

Gene alkışlandı…

…

2016’da “Kürt sorunu benim sorunumdur” derken,

2018’de, “Kürt sorunu yoktur” dedi.

Gerçekten de ahali her iki konuşmayı da alkışladı…

…

Yıl 2014’tü. Önce Bahçeli konuşmuş, ona “köksüz” demişti.

Sonra bu kürsüye çıktı ve,

“Bu sabah yaptığı konuşmaya bakıyorsunuz Bahçeli’nin, aman yarabbi. Baştan aşağı, yine ifade ediyorum bu kürsüden ağzından salyalar akıyor” dedi.

Sonra zaman ilerledi yine kürsüde yaptığı bir konuşmada,

“Sayın Bahçeli’nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım” diyerek ekledi:

“Sayın Bahçeli’nin yaptığı açıklamayı çok önemli görüyorum. Kendisine şimdiden beyan ettiği, şahsımıza destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.”

Her iki konuşma da gereğinden çok ilgi görüp alkış aldı…

…

Ne söyerse söylesin sürekli destek gördüğüne göre,

Siyaslerin sıklıkla dedikleri gibi “her şeyin en doğrusunu halk bilir!”