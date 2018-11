Elektrik kesintilerine çözüm bu hafta devrede

Gönyeli Orta Gerilim Dağıtım Merkezi projesinde son aşamaya gelindi. Proje çalışmalarını Kıymet Group Of Companies LTD’in yürüttüğü trafo merkezi, bu hafta devreye girecek.

Duygu ALAN

Lefkoşa Yüksek Gerilim Trafo Merkezi’nden gelen elektrik enerjisi, Gönyeli Orta Gerilim Dağıtım Merkezi’nde daha stabil ve kaliteli hale getirilerek şebekeye verilecek. Gönyeli, Alayköy ve civar bölgelerdeki tüketici, artık sık ve uzun süreli elektrik kesintisi sorunu yaşayamayacak, voltaj düşüklüğü sebebi ile meydana gelen olumsuzluklar ise tarihe karışacak.

Gönyeli Orta Gerilim Dağıtım Merkezi’nin devreye girmesi ile ayrıca Lefkoşa Trafo Merkezi’nden gelen elektriğin bölge hattına taşınması sırasında kablolardaki enerji kaybının da önüne geçilmiş olunacak.

Gönyeli Orta Gerilim Dağıtım Merkezi proje çalışmalarını yürüten Kıymet Group Of Companies LTD. yetkilileri, gelinen aşamayı Havadis’e değerlendirdi, proje hakkında tüketicileri aydınlatacak önemli bilgiler verdi.

Karaismailoğlu: Enerji kaybı yaşanmayacak

Kıymet Group Of Companies LTD.’in Proje Yöneticisi Salim Karaismailoğlu, Gönyeli Orta Gerilim Dağıtım Merkezi projesinin amacının Lefkoşa Trafo Merkezi’nden gelen elektriği burada daha stabil hale getirip, daha yakın çevrelere, daha kaliteli elektrik sağlamak olduğunu söyledi.

Elektriği herhangi bir noktadan başka bir noktaya taşırken taşınan ortamın kablo veya iletkenler olduğu için ısınmadan dolayı enerji kaybı olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, doğada her bir malzemenin de elektriğe karşı bir direnci olduğunu, bu dirençten dolayı enerjinin elektrik kabloların üzerinde kaybolduğunu kaydetti.

Tüketiciye ulaştırılan elektrik enerjisinin arzulanan seviyede olması noktasında bazen coğrafi mesafelerin ciddi engel teşkil ettiğini aktaran Karaismailoğlu, tam da bu noktada daha farklı sistemlere ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Salim Karaismailoğlu, “KKTC’de iletim gerilimi 132 bin volt, bu da Teknecik veya Kalecik’ten yola çıkıyor. Ancak evlerde kullanılan enerji 240 volttur. 132 bin volt enerjiyi evlerimizde kullanamayacağımız için yer yer indirici dediğimiz trafo merkezlerine ihtiyacımız vardır ki evlerdeki elektriği kullanabilelim. Buradaki amaç, kabloda kaybolan elektriği daha kaliteli hale getirmektir” dedi.

“Trafo, bölgenin ihtiyacını uzun bir süre karşılayacak”

Trafoyu seçerken de Kıb-Tek’in ileriye dönük belli bir projeksiyonu olması gerektiğini söyleyen Karaismailoğlu, “Kıb-Tek örneğin önümüzdeki 10 senede ne kadar elektrik ihtiyacımız olacağını hesaplar trafonun gücü de ona göre belirlenir. Gönyeli Orta Gerilim Dağıtım Merkezi’nin de gücü 25 milyon volt amperdir. Bu da oldukça yüksek bir değerdir ve dolayısıyla gerek gönyelinin gerekse Alayköy’ün hatta Yılmazköy’ün enerjisi ihtiyacına uzunca bir süre yetecek kapasitedir” diye konuştu.

“Kesintiler aza inecek, voltaj düşüklüğü yaşanmayacak”

Gönyeli Orta Gerilim Dağıtım Merkezi’nin devreye girmesi ile bu bölgelerde artık elektrik enerjisinin sıkça kesilmesi sorununun ortadan kalkacağını kaydeden Salim Karaismailoğlu, yine voltaj düşüklüğü sorununun da sona ereceğini belirtti.

Karaismailoğlu, “En basit ifade ile merkez devreye girdiğinde artık ilgili bölgelerde elektrik enerjisi daha az kesilecek, enerji daha kaliteli olacak ve dolayısıyla voltaj düşmeyecek. Voltaj düşüklüğüne bağlı olarak gelişen elektronik ev aletlerinin yanması, işletmelerdeki jeneratörlerin devreye girmesi ile artan maliyetler gibi olumsuzluklar yaşanmayacak” dedi.

Şadi: Çalışmalarda sona gelindi

Kıymet Group Of Companies LTD. Direktörü Ramiz Şadi, Gönyeli Orta Gerilim Dağıtım Merkezi projesinin İTEM 12 Projesi kapsamında olup proje bedelinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğunu kaydetti. İTEM 12 projesinin ikinci ayağının ise proje bedeli yaklaşık 1 milyon dolar olan Mağusa Trafo Merkezi olduğunu kaydeden Şadi, her iki proje çalışmasının da Kıymet Group Of Companies LTD. tarafından yapıldığını dile getirdi. Her iki projenin amacının da bölgelerdeki elektrik enerjisini daha stabil ve kaliteli hale getirilmesi, kablolardaki kayıpların önüne geçilmesi, enerji kesintilerinin en aza indirilmesi ve voltaj düşüklüğü sorununun ortadan kaldırılması olduğunu belirten Şadi, gerek Gönyeli Orta Gerilim Dağıtım Merkezi’nde gerekse Mağusa Trafo Merkezi’nde çalışmaların sonuna gelindiğini ifade etti.

Ramiz Şadi, Asrın Projesi kapsamında Çamlıbel Trafo Merkezi yatırımının da Kıymet Group Of Companies LTD. tarafından yapıldığını ayrıca şirketin Lefkoşa, Girne ve Teknecik trafo merkezlerine de benzer yatırımlar yaptığını anlattı.

Kıb-Tek’in gerilim seviyesinin düşmesi ve yedekleme paralelleşme sistemlerini devreye sokmasıyla Lefkoşa ve Girne’de trafo sayılarının arttırıldığını da anlatan Şadi, şirketin bir diğer yatırımının da Cengizköy’de olduğunu söyledi. Cengizköy’de mevcut trafo yerine iki büyük trafo konulduğunu söyleyen Şadi, yatırımın devreye girmesi ile kapasitenin 10-15 megavattan 50 megavata çıkarıldığını kaydetti.

Kıymet Group Of Companies LTD.’in ayrıca İTEM 09 projesi kapsamında Haspolat’ta yatırım yaptığını anlatan Şadi, “Haspolat Trafo Merkezi’ni geçen yıl devreye aldık. Bu trafo, enerji alışverişi için Rum tarafı ile enterkonnekte noktasındadır ve Haspolat Sanayi Bölgesi’nin enrji ihtiyacını karşılamaktadır. Trafo merkezinin devreye girmesi ile o bölgenin de enerji kalitesi arttı” dedi.

“Başka firmaların önünü açtık, guruluyuz”

Ramiz Şadi, Kıb-Tek’in açtığı ancak başka bir firma tarafından çalışmaları yürütülen bir ihalenin de taş ocakları bölgesinde olduğunu söyledi. Şadi, “22 kilovat seviyesinde taş ocakları bölgesinde bir yatırım yapılıyor, bölgeye şuanda hat çekiliyor. Bu proje çalışmasını yürüten de yerli bir firma. Yani bizim bu yatırımı yapmamız sayesinde başka bir firmanın da önünün açılı ekmek yediğini görmek bizi gerçekten gururlandırdı” dedi.

“Meriç Projesi”

Kıymet Group Of Companies LTD. Direktörü Ramiz Şadi, üçüncü yatırım dönemi içerisinde yer alan projelerden birinin de Meriç Projesi olduğunu belirterek, Meriç Trafo Merkezi’nin Haspolat’tan sonra bölgeyi besleyen ikinci trafo merkezi olduğunu kaydetti.

Ramiz Şadi, Meriç Trafo Merkezi’nin ayrıca havalimanını besleyen bir merkez olacağını belirtti.

ISKADA Projesi

Üçüncü yatırım dönemindeki en ciddi projelerden birinin de ISKADA Projesi olduğunu aktaran Ramiz Şadi, ISKADA projesinin yaklaşık, 19 merkezin birbiri ile tek merkezde haberleşmesini sağlayan bir projedir olduğunu söyledi.

Şadi, “Örneğin, Gönyeli Trafo Merkezi’nde sıcaklık artmasından dolayı bir arıza meydana geldi, bunu ISKADA ana merkezdeki Kıb-Tek mühendisinin anında görüp müdahale etme şansı olur. ISKADA bir tür yazılımdır. Bir nevi uzaktan denetim ve kontrol sistemidir. Denetimden kastımız ise mesela bu trafo üzerinden ne kadar elektrik çekiliyor onu bu sistem sayesinde tespit etmek mümkündür. Öte yandan ISKADA, arıza tespitinde ve arızaya müdahalede zaman kaybını ortadan kaldıran bir sistemdir” dedi.