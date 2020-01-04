Hentbolda şampiyonluk günü

Hentbolda 2019-2020 sezonu 20 yaş altı kadınlar ligi şampiyonu ve U16 Liglerinde şampiyonlar bugün belli oluyor.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kadınlar Ligi’nde Esentepe Efsane Yetenek Avcıları ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları arasındaki final serisi ikinci ve son maçı saat 19.00’da başlayacak. Girne’de oynanan ilk maçı Esentepe kızları 37-36 kazanmıştı. CIU Arena’da oynanacak serinin son maçı yeni statüye göre oynanacak ve atılacak gol sayıları ile gol averajı şampiyonu belli edecek.

UKÜ U20 takımı rakibini 36-35 veya daha altında 1 sayı farkla mağlup ederse final serisinde durum 1-1 olacak ancak deplasmanda atılan gol sayıları dikkate alınacağından UKÜ şampiyon olacak. Maçın berabere bitmesi veya Esentepe kızlarının galibiyetiyle bitmesi durumunda ise Esentepe şampiyon olacak. UKÜ U20 takımı Esentepe U20 takımını 38-37 veya daha üstünde 1 sayı farkla mağlup etmesi durumunda seride durum yine 1-1 olacak ancak bu kez deplasmanda daha çok gol atan Esentepe olacağından şampiyonluk yine Esentepe’ye gidecek.

Zevkli çekişmeli ve heyecanlı geçmesi beklenen final serisi sonunda şampiyon olacak takıma kupa ve madalyaları takdim edilecek.

U16’lar bugün öğleyin başlıyor

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U16 Liglerinde üçüncülük ve final maçları bugün öğleyin Atatürk Spor Salonu’nda başlayacak.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak üçüncülük ve final maçları programı şöyle:

Saat 12.00: DİGEM-Şahlanspor (Kızlar üçüncülük)

Saat 13.30: Yükseliş-MGA (Erkekler üçüncülük)

Saat 15.00: UKÜ-YDÜ (Kızlar final)

Saat 16.30: YDÜ-UKÜ (Erkekler final)