Hedef cimnastiği ileriye taşımak

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyeleri spor yazarları ile bir araya geldi

BİZ ŞEFFAF BİR YÖNETİMİZ: Hasan Sapsızıoğlu: Biz göreve geldiğimizde enkaz devraldık. Biz şeffaf bir şekilde, kulüplerimizle birlikte güç birliği yaparak Cimnastik Federasyonumuzu ileriye taşımayı hedefliyoruz

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Erçin Çoban, Menteş Baytaroğlu ve Didem Menteş, spor yazarları ile bir araya geldi.

Federasyonda göreve geldikleri günden bugüne kadar geçen sürede yaptıkları icraatları ve gelecekteki hedeflerini anlattılar.

Küçük Kaymaklı’daki Cafe’s Restoran’ta gerçekleştirilen basın toplantısında Hasan Sapsızoğlu açıklamalarda bulunurlarken, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gelen sorulara yanıtlar verdiler. Hasan Sapsızoğlu’nun basın toplantısındaki açıklamalar yaptı.

“Büyük bir sinerji ile göreve geldik”

Başkan Sapsızoğlu, “Cimnastik Federasyonunda büyük bir sinerji ile göreve geldik. Yönetim kurulu olarak bu sinerji ile önemli işler yapmaya başladık.

Ancak sinerjimizi düşürücü engelleri önümüzde bulduk. Federasyonun eski yönetiminden kalma 180,000 TLlik borçtan dolayı gelirlerimize mahkemece el konuldu. Bu engelin aşılması için Spor Dairesi ile işbirliği içerisinde aşmaya çalışıyoruz. Borcu da bir miktar düşürdük.

Kulüplerimizle iş birliği yaparak, sponsorların da desteğiyle faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kulüp sayısını kısa sürede 10’a yükselttik. Kısa süre içerisinde kulüp sayısı 14 olacak. Göreve geldiğimizde 150 olan çocuk sayısını 1200’e çıkardık. Hedefimiz bu sayıyı 2000’e çıkarmaktır.

Federasyon temelli antrenmanı, kulüplere destek vererek kulüplerin yapmasını sağlamaya başladık. Tarihte ilk kez cimnastik, okul sporları arasına girdi. Mayıs ayında okullar arasında yarışmalar yapacağız. 2013 doğumlu çocuklar için seçmeler de yapılacak. Başarılılar Türkiye’de yarışmalara katılacaklar.

Yıllardır düzenlenmeyen eğitim seminerlerini yeniden düzenlemeye başladık. Antrenör sayımızı düzenlemeye başladığımız kurslarla artırdık. Sadece 2 olan hakem sayımızı artırmak için de kurslar düzenleyeceğiz.”dedi.

“Türkiye ile ilişkilerimiz iyi”

Türkiye Cimnastik Federasyonu ile iş birliği içerisinde önemli işler yapmaya başladıklarını anlatan Sapsızoğlu, “Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen bize 150,000 TL’lik malzeme yardımında bulunacaklarını açıkladı. Kendisi kısa süre içerisinde bizi ziyarete de gelecek.

TC Elçisi Ali murat Başçeri, Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve Spor Dairesi Genel yönetim kurulu başkanı Kemal Deniz Dana’dan, 2020 yılı içerisinde havalandırma sistemi kurulacağı konusunda da sözler aldık.

Biz göreve geldiğimizde enkaz devraldık. Geçmişi karanlık bir federasyon bulduk. Ancak biz şeffaf bir şekilde, kulüplerimizle birlikte güç birliği yaparak Cimnastik Federasyonumuzu ileriye taşımayı hedefliyoruz.” diyerek açıklamasını sonlandırdı.