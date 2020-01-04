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Hedefime ilerliyorum

4 Ocak 2020

Ülkenin tenis dalındaki haklı gururu Eliz Maloney Yorgancı kısa bir tatil için KKTC’deydi

 ÜLKEMİN ADINI DUYURUYORUM: Ülkenin tenis dalındaki haklı gururu Eliz Maloney Yorgancı “Sporcu hele de başarıyı yakalamış isimler aynı zamanda ülkesinin adını duyuran kişilerdir” diyor

Kısa tatil için ülkeye gelen başarılı raket BRT 2’de SPOR ARTI’nın konuğu oldu.

​Eliz Maloney artık ‘Junior’ kategorisinden çıkarak büyüklerde Uluslararası Tenis Federasyonu ITF organizasyonlarında mücadele veriyor.

Bugüne kadar bu seviyede 7 dolayında katıldığı turnuva var ve henüz şampiyonluk olmasa da çok uzak olmadığına dair umutlar yüksek.

KKTC’nin adını duyuruyorum

Her fırsatta KKTC’li kimliğine vurgu yapan Eliz, hedeflediği başarıları yakalaması durumunda ülkesinin adını duyurma amacında.

​Daha çok turnuvaya katılarak dünya sıralamasındaki puanını yükseltmeyi hedefleyen gururumuz, bunu gerçekleştirmenin yolunun da, hiç de kolay olmadığına işaret ettiği daha çok turnuvalarda boy göstermekle mümkün olacağını ifade ediyor.



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