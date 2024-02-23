Hematolojik nadir hastalıklar, Bafra’daki kongrede ele alınıyor

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği’nin ev sahipliğinde 7’inci Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi yapılıyor.

Kongrede, hematolojik kanserlerdeki son gelişmeler ve iyi huylu hastalıklara yönelik yeni yaklaşımlar masaya yatırılıyor. Çarşamba başlayan ve pazar gününe kadar sürecek kongreye yaklaşık beş yüz bilim insanını katılıyor.

Kongrede, Türkiye’nin hematolojik kanserlerin yönetimi ve tedavisinde Batı Avrupa standartlarını aştığına, ilaç araştırmaları başta olmak üzere ARGE faaliyetlerinin artış gösterdiğine ve Türk bilim insanlarının kanser alanında yeni moleküller keşfetmesinin teşvik ve desteklendiğine dikkat çekildi.

Toplantıda konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Serdal Korkmaz, kanla ilgili kanser türlerine odaklanan hematolojik onkoloji alanında hedef tedavilerin ve immünoterapi çalışmaların artarak devam ettiğini belirtti.

Korkmaz, “Altını çizerek söylemek istiyorum: Kanser önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tıptaki gelişmeler sayesinde Dünya artık kan, kemik iliği ve lenf bezi kanserlerinde akıllı-hedefli tedaviler ile daha uzun ve hastalıksız bir yaşam üzerine yönlenmiş durumda. Önümüzdeki süreçlerde hedefe yönelik akıllı ilaçların klinik kullanıma girmesi ile kanser tedavisinde başarı oranlarımız daha da artacaktır.” dedi.

Dünya Aferez Birliği Başkanı ve Kurucu Başkan Prof. Dr. Fevzi Altuntaş da çağın hastalığı olarak nitelendirilen kanserin, tüm dünyada kalp-damar hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedeni olduğunu kaydetti.

Altuntaş, “Klinik çalışmalar artık ülke genelinde etkin, verimli, yaygın, sürdürülebilir ve Avrupa Birliği kalite ölçütlerinde yapılır hale gelmiştir. Kanser alanında son yıllardaki yaşam süresi ve yaşam kalitesindeki inanılmaz gelişmeler bu klinik çalışmalar sayesinde olmaktadır. Bugün kanser tedavi edilebilir bir hastalık ise bu klinik çalışmalar sayesindedir.” şeklinde konuştu.

Kongre hakkında Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği’nden yapılan açıklamada ise Türkiye’nin hematolojik kanserlerin yönetiminde Batı Avrupa standartlarını aştığı ve Türk bilim insanlarının kanser alanındaki yeni keşiflerinin desteklendiği vurgulandı.

açıklamada hematopoietik kök hücre nakilleri ve genetik tedavilerin önemine vurgu yapıldı, bu tedavilerin, hematolojik kanserlerin yönetiminde ve tedavisindeki rolü üzerinde duruldu.

Açıklamaya göre kongrede yapay zekâ teknolojisinin kanser tanısı ve tedavisindeki etkisi de ele alındı, sağlık sektöründeki yapay zekâ uygulamalarının, hastalıkların erken teşhisinde ve tedavisinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı.