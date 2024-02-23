İzcan, Polisteki yolsuzluk dosyalarının Savcılığa teslim edilmesi çağrısında bulundu

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Poliste bekleyen yolsuzluk dosyalarının çokluğuna işaret ederek, Polis Örgütüne elindeki dosyaları Savcılığa iletme çağrısında bulundu.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, İzcan, Kuzey Kıbrıs’ın yolsuzluk merkezine dönüştüğünü öne sürerek, “sahte diploma soruşturmasıyla ilgili eski Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst ve eşinin tutuklanması ibret vericidir” dedi.

İzcan, “soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, parlamentoda görev yapan siyasi ve üst düzey devlet yöneticilerinin de tutuklanmaktan kaçamayacaklarını” savundu.

“Vatan, millet, sakarya diyerek yarattığınız düzen budur“ diyen BKP Genel Başkanı İzcan, “Barış ve demokrasiye düşman olmanızın nedeni gün gibi ortadadır“ dedi.

“Bütün mesele derin devletin, yolsuzlukların ne kadarının ortaya çıkmasına izin vereceğidir “ diyen İzzet İzcan, demokratik kamuoyunun olayların üzerine gitmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İzcan, Rahmetli Arif Hasan Tahsin’in “Çirkef yatağında gülistanlık olmaz” sözünü hatırlattı.